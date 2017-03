Presentaron las actividades a realizar en la Semana por la Memoria, La Verdad y la Justicia

Con la presencia de ex presos y perseguidos políticos durante la última dictadura cívico militar, se realizó la presentación de las actividades que se desarrollarán durante la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia del 20 al 24 de marzo. Entre otras acciones, se firmará un Acta Acuerdo con el Archivo Nacional de la Memoria que posibilitará la señalización de cuatro sitios ex centros clandestinos de detención.

La conferencia estuvo encabezada por la ministra de Derechos Humanos Lilia Marchesini; el Subsecretario de DDHH, Ramón Vázquez y la Subsecretaria de Derechos Humanos Integrales, Graciela Leyes.

“En estos tiempos más que nunca tenemos que recordar este golpe fatal que determinó profundas heridas en la sociedad, donde ninguna familia estuvo exenta de sufrir alguna pérdida. Por ello, es que nuestro Gobierno Provincial junto al presidente de la Legislatura Provincial llevan adelante fuertes políticas de Memoria, Verdad y Justicia; y en este contexto presentamos hoy el trabajo anual, cuyo pilar es la puesta en valor no sólo de los compañeros que fueron perseguidos, sino también la visibilización de los ex centros clandestinos de detención” expresó Marchesini.

Respecto a este último punto, detalló que se firmará un Acta Acuerdo con el Archivo Nacional de la Memoria (en el marco del Convenio firmado el año pasado con la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación y el Gobierno Provincial- que posibilitará la señalización de cuatro sitios ex centros clandestinos de detención.

“En la provincia hay denunciados 36 ex CCD, de los cuales sólo tres han sido señalizados, este documento que firmaremos la semana que viene permitirá la señalización de cuatro sitios: dos de ellos se oficializarán la semana próxima, que son La Casita del Rowing –Av. Bouchardo y Costanera- y la ex Cárcel –Entre Ríos y Ayacucho- donde actualmente se encuentra el CEP 4” señaló la Ministra, y agregó que “esto nos permite no solamente compartir ante la sociedad lo que fueron estos sitios sino también que los jóvenes y no tan jóvenes conozcan o reconozcan aquellos ámbitos donde se cometieron crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia”.

Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos, quien lleva adelante actividades en un ámbito de reflexión junto a ex detenidos, resaltó el protagonismo de los mismos expresando que “detrás de cada compañero hay mucha sabiduría, mucha experiencia, agradecemos la apertura que nos da la Ministra, y la presencia de los compañeros presentes que se comprometieron a trabajar codo a codo con el equipo del ministerio en difundir la historia y trabajar por la memoria”.

A su turno la Subsecretaria Leyes destacó la importancia de remarcar “las ausencias que duelen, nos fortalecen también para realizar todo lo que estamos haciendo, esperamos mucho para esto y hoy a través de acciones reivindicamos a nuestros desaparecidos”.

Entre los militantes presentes en la conferencia, tomó el micrófono Alejandro Rodríguez, quien visiblemente conmovido manifestó ser “un superviviente más de ese período tan trágico en nuestra larga historia, y todavía soñamos, luchamos, mantenemos nuestra utopía, por eso estamos aquí, acompañando a la Ministra Marchesini y en su figura al gobernador Passalacqua, celebrando estas acciones, esperanzando, luchando, siendo testimonio de ese período de terror”.

Finalmente, Ramón Cura, militante detenido en 1976, puso énfasis en la importancia de transmitir a las nuevas generaciones la historia reciente, “es fundamental que nuestras generaciones venideras sepan lo que pasó, para que no vuelva a ocurrir…a nuestros jóvenes les deseamos fortaleza para analizar los hechos que vivimos, y acá vamos a estar desde el Ministerio de Derechos Humanos, trabajando codo a codo recibiendo siempre a quienes tengan inquietudes, ya que somos la memoria viviente de lo que pasó, éramos militantes comunes, vivíamos nuestra vida tranquila y la violencia nos cambió para todos”.



La Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia es organizada por el Gobierno de la Provincia de Misiones a través del Ministerio de Derechos Humanos, con la participación de los siguientes organismos: Presidencia de Cámara de Representantes - Ministerio de Derechos Humanos - Subsecretaria de DDHH - Subsecretaría de DDHH Integrales - Ministerio de Deportes - Subsecretaría de Deportes - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Subsecretaría de Cultura – LT 17 Radio Provincia de Misiones - Parque del Conocimiento – IPS - Universidad Nacional de Misiones - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – UNAM Transmedia - Parlasur Distrito Misiones - Archivo Nacional de la Memoria – Centro de Documentación de Derechos Humanos Cámara de Representantes



PROGRAMACIÓN:



Viernes 17 de Marzo



· Exposición de Muestras “La Memoria No se Borra” y “Democracia” del 17 al 24 de Marzo en Museo Arqueológico Andrés Guacurarí.



Lunes 20 de Marzo



16.30 hs. Sala Dos Constituciones (Cámara de Representantes). Mesa redonda coordinada por Walter Bogado: identidad sexual y persecución durante la dictadura. Disertación Pablo Ayala ex secretario de diversidad del PJ Buenos Aires.

Charla educativa en CEP 25 Bº Prosol y/o BOP 85 Bº San Isidro a cargo de la Subsecretaria de Derechos Humanos Integrales Graciela Leyes en coordinación con el Centro de Documentación de Derechos Humanos.



Martes 21 de Marzo



09.00 horas en SUM Juan Figueredo. Firma Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional de Misiones y el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones.



En este marco: Firma de Actas Acuerdo:

Acta Acuerdo 1: con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Programa Circuito X la Memoria).

Acta Acuerdo 2: con UNaM Transmedia, para la realización de productos audiovisuales (cortos) con testimonios de víctimas misioneras (presos, perseguidos políticos) de la última dictadura militar. Digitalización y proyección de audios y videos de juicios por la verdad en la provincia de Misiones.



· 10.00 horas, SUM Juan Figueredo. Presentación de Cátedra abierta Leopoldo López Forastier, a cargo de Carolina López Forastier y Exposición de la Diputada del Parlasur Cecilia Britto.





Miércoles 22 de Marzo



18.00 horas. Sala de las Dos Constituciones. Charla Debate: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Coordinada por el Subsecretario de DDHH Ramón “Chochi” Vázquez, con la participación de UNaM, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Fiscal Adriana Barboza, Dr. Rafael Pereyra Pigerl representante ante la provincia de la Secretaría de DDHH de la Nación. Moderador: Hugo Baldoneiro.





Jueves 23 de Marzo:



09.00 hs. Sala Dos Constituciones, Cámara de Representantes. En el marco del Convenio de Cooperación firmado entre la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Misiones:



Firma Acta Complementaria con el Archivo Nacional de la Memoria Presidente Gustavo Peters Castro:

Para posibilitar señalización de cuatro Sitios (Centros Clandestinos de Detención) durante el 2017. Y digitalización de documentos recuperados de la Justicia Federal.



09.00 hs: Radio Abierta en la Plaza 9 de Julio (en conjunto con LT17)



10.30 hs. Señalización del Centro Clandestino "La casita del Rowing" con presencia del Presidente del Archivo Nacional de la Memoria Gustavo Peters



17.00 hs. en SUM Juan Figueredo. Presentación del libro "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad". Rector Javier Gortari.

.

20 horas. Polideportivo Finito Ghermann. Conferencia de prensa Ministro de Deportes Rafael Morgenstern lanzamiento de Torneo de Fútbol Sub 16 "Por la Memoria, la Verdad y la Justicia". Cena con las cuatro ligas participantes (Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes) en Polideportivo Finito Gehrmann. El torneo es cogestionado por el Ministerio de Derechos Humanos.



21.30 hs. Acto Vigilia. Lugar: Teatrino 4to tramo de la Costanera. Organizado conjuntamente con el Centro del Conocimiento. Actuarán Griselda Rinaldi, Las Voces de Esperanza (Puerto Esperanza), Grupo Fusión, cierre con entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de Legado Regional y Pamela Ayala.





Viernes 24 de Marzo:



11.00 horas. Señalización de Centro Clandestino de Detención Ex Cárcel actual CEP Nº 4 (Entre Ríos y Ayacucho). Presencia del Gobernador de la Provincia de Misiones Hugo Passalacqua, autoridades provinciales y nacionales.

(vereda intervenida artísticamente por Sandra Gularte)



18.00 hs. Actividad en Eldorado “Juan Domingo Perié”





Lunes 27 de Marzo:



11.00 hs. SUM Juan Figueredo. Conferencia de Prensa Lanzamiento Circuito X la Memoria. Firma de Protocolo con diferentes instituciones y organizaciones sociales y la Subsecretaría de Derechos Humanos.