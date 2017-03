Atraso cambiario: ¿el huevo o la gallina?

Como pocos, siempre he sido un defensor del tipo de cambio alto, competitivo. Cada uno es moldeado por sus circunstancias, y quienes vivimos en la frontera, sabemos de sobra lo duro que es ver que nuestra moneda esta tan alta, que es mucho más barato comprar en el vecino país.

Si bien algunos todavía se resisten, es indudable que hay un consenso acerca de que el peso se encuentra muy fuerte frente al dólar y que la inflación nos hizo perder la competitividad ganada en los albores de la salida del famoso cepo.



Aceptado esto, que algunos venimos afirmando hace meses, quiero dedicarme a reflexionar acerca de cuándo se debiera corregir este atraso cambiario. Es casi marca registrada de los gobiernos argentinos terminar siendo seducidos por un dólar barato. Se teme a devaluar por el impacto inflacionario y también, se descarta devaluar ante cada proceso electoral inmediato.



En este escenario, y por razones políticas y económicas, el gobierno dice ahora que primero va a poner a crecer la economía, va a controlar el déficit fiscal, y luego, recién corregirá el atraso cambiario.



No tengo certezas (nadie las puede tener en economía y menos en política) pero me permito creer que se repite esto de no saber que está primero, si el huevo o la gallina.



Modestamente creo que el error que pudiera estar cometiéndose de nuevo en Argentina, es no advertir que es lo que se debe resolver primero.

Hay sobrados elementos para creer que esta economía no va a crecer con este tipo de cambio. No somos competitivos con un dólar a 15.80. Y, con la presión fiscal, costos laborales y logísticos que todos conocemos.



¡Desde la Pampa Argentina no podemos exportar lácteos porque somos caros!



¡El pino y el eucaliptos crecen en Misiones como en ningún lugar del mundo y el sector forestal no exporta nada!

¡Exportamos cueros a Brasil e importamos zapatos!



Ajuste interno evidente, y fuera de competencia del mercado externo, me gustaría que alguien me explique ¿Porque y por donde vamos a crecer?



¿Porque vendría una lluvia de inversiones a un país caro y no competitivo?



¿Quién pondría plata a producir en un país donde mientras el mercado interno no reacciona y no se puede exportar nada con valor agregado, se ganan fortunas en la bicicleta financiera? (y mucho de la mano del super peso).



Una vez más, modestamente, creo que el gobierno debiera estar pensando devolver la competitividad a las economías regionales del País y a la industria de manera inmediata.



Creo que el discurso de recuperar la competitividad sistémica solo vale para el largo plazo y la pregunta es: ¿Quien llega al largo plazo? En este escenario solo va a arrancar el campo y su maravillosa cosecha, solo crecerán algunos sectores primarios con bajo valor agregado y con poco efecto de derrame.

Los mayores ciclos de crecimiento del país se dieron en épocas de tipo de cambio competitivo, y es probable que si el gobierno no entiende esto, pueda terminar fracasando.



El Huevo o la Gallina.



¿Crecemos y luego corregimos el atraso o corregimos para crecer?

Es la misma duda que muchas veces tenemos cuando nos preguntamos: ¿Adelgazo primero para luego ponerme a hacer deportes o camino para poder adelgazar?



El autor es Diputado Nacional (FpV) y ex Gobernador de Misiones, Maurice Closs.