“Los productores no nos vamos a ir del Inym, si nos tenemos que quedar dos meses, lo vamos a hacer”, señalan

Hartos de que molineros y secaderos les paguen poco y a plazos interminables por la hoja de yerba que cultivan con esfuerzo, productores tomaron por la fuerza la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). El gobernador Hugo Passalacqua, el ministro del Agro Luis Garay y el presidente del Inym, Alberto Re, intercedieron en procura de descomprimir la situación.

Ariel Steffen: “Los productores no nos vamos a ir del INYM, si nos tenemos que quedar dos meses, lo vamos a hacer”

16/03/2017



Para los productores, los principales responsables por las irregularidades que señalan son los industriales, pero reconocen que nadie se anima a denunciarlos.

El productor yerbatero Ariel Steffen dialogó en exclusiva con Agrolinkweb.

¿Hasta cuándo piensan quedarse ahi?

“Hasta que nos digan que vamos a cobrar el precio oficial y que el pago va a ser a término, lo que rige la ley, simplemente queremos que se cumpla la ley”.

¿Cuál sería el precio nuevo a arreglar?

“Tengo entendido que 6,20. Pero hay un largo camino…si no nos pagan 5,10 menos nos van a pagar 6,20 u 8 pesos. Pedir podemos pedir mucho, pero de ahí a que se cumpla, no sé”

¿Entonces, del Inym no se van a ir tan fácilmente?

“Nooo, nuestra casa es el Inym de acá no nos movemos, no nos vamos a ir hasta que no tengamos una solución concreta. De acá no nos vamos, se está preparando mucha más gente de toda la provincia para venir”