Brito instó a la dirigencia política del país a armar una agenda de acuerdos "con 4 ó 5 puntos"

"Hay que dejar de lado un poquito (de pensar en) este Gobierno, los argentinos tenemos que pensar a largo plazo. Pensar en Argentina como país", expresó e l presidente del Grupo Macro, Jorge Brito, quien participó en la noche del jueves de la inauguración de la sucursal San Vicente de la entidad bancaria. Compartió el acto formal con el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, su par de Gobierno, Marcelo Pérez; el intendente Waldomiro Dos Santos, entre otras autoridades. Luego mantuvo un encuentro con representantes de medios periodísticos quienes quisieron conocer su impresión sobre la situación económica del país. "Creo que después de cuatro años que la economía no crece es esperable este rebote pero hay que seguir trabajando en muchas cosas, en los desajustes que quedaron pendientes de la política económica del gobierno anterior y el actual viene retrasando", afirmó.

Brito consideró que es difícil hacerlo todo junto. "Hay que tener presente que el déficit fiscal que hoy tiene la Argentina no es aceptable y el Banco Central, con políticas monetarias no soluciona el tema fiscal", observó.

Según el titular del Banco Macro, para no tener inflación la política monetaria puede ayudar pero lo que es central es no tener déficit fiscal. "Porque en una economía personal si se gasta más de lo que ingresa en su momento va a tener problemas", acotó. Indicó que el Gobierno nacional se ha endeudado el año pasado en 50 mil millones de dólares y este año en una cifra parecida. "Tenemos que empezar a pensar en cómo cerramos esa brecha", aseveró.

"En el corto plazo no hay un problema de endeudamiento"

El empresario bancario señaló que la deuda argentina media respecto del PBI "es muy baja". "Así que Argentina no tiene ningún problema este año. Sí tendríamos para 2017 una baja medianamente importante de cortar el déficit que no se ha podido bajar todavía", explicó. Agregó que si miran los números objetivos es la baja que ha tenido, ha sido por el ingreso por blanqueo. "Creo que este va a ser un año electoral, no se puede pedir demasiados ajustes al Gobierno pero en 2018 hay que hacer las cosas que no se hicieron", estimó Brito.

Decisiones sin mirar tapas

Consultado sobre el momento económico que vive el país y la conveniencia o no de realizar inversiones de magnitud, Brito comentó que en Argentina nunca tomó una decisión con la mirada puesta en lo que decía la tapa del diario. "El tema es que uno tiene que invertir, crecer y mirar para adelante. Lo que yo estoy diciendo, no estoy pensando que esto va a fracasar -apuntó-. Todos tenemos que aprender y aceptar la crítica. Yo escucho, si me parece piola lo pongo en práctica", puntualizó.

Visión optimista y liderazgo argentino

Seguidamente expresó que tiene una mirada favorable con lo que pueda pasar en el terreno económico. "Soy muy optimista con la Argentina porque veo un contexto internacional complicado; americano, complicado. El liderazgo que que tenia Brasil hasta hace dos años hoy no existe. Argentina puede tomar ese liderazgo, de hecho el mundo así nos mira. Tenemos que aprovechar", alentó Brito.

"Hay que dejar de lado un poquito (de pensar en) este Gobierno, los argentinos tenemos que pensar a largo plazo. Pensar en Argentina como país", manifestó el titular del Macro en otro momento de la charla con periodistas. Personalmente cree que sería "muy bueno" convocar a todos los dirigentes políticos "para que este país tenga 4, 5, 6 puntos que no estén en discusión, que estemos de acuerdo".

Brito consideró que se tienen que sacar de la agenda algunos puntos de discusión, "no estoy hablando de un gobierno de coalición sino de (tener) cuatro o cinco puntos programáticos".



La reactivación, el consumo y mercado interno

Respecto a la necesidad de encarar fuertemente una política de fomento del consumo, Brito respondió una pregunta de sobre este punto. "Acá hay mucha teoría. A nosotros nos han vendido que el consumo es algo populista y está mal. Si miramos a Estados Unidos, su gran crecimiento en los últimos 80 años creció en función al consumo. Entonces, yo no creo que haya país en el mundo que pueda crecer si no es en base a un gran mercado interno. Así creció Brasil y todos los países en la última década", observó.

Luego sostuvo que el mundo cada vez compra menos, entonces "es muy difícil pensar que se va a reactivar un país solamente con la exportación. Es un componente. El tema central es el mercado interno".



La devaluación

"Yo no creo en la devaluación per se, creo en la palabra competitividad. Siempre pongo el mismo ejemplo porque lo vivo en carne propia desde hace muchos años", remarcó Brito. Y ejemplificó: "Cuando yo produzco soja, hay que llevarla al puerto de Rosario y significa 30 por ciento de flete. Y yo pudiera estar pidiendo un 30 por ciento de devaluación para compensar eso".

Para Brito la devaluación modifica toda la economía argentina. "Lo más razonable es pensar que haya un tren Belgrano, que ese flete me cueste el 10 por ciento y yo reduzco el 20 por ciento. Eso es lo que tenemos que trabajar, bajar el costo argentino", reflexionó.

"Yo nunca me metí ni me meto en el salario de cada trabajador pero lo que sí tengo que tener presente es que hay un costo que no es el beneficio que agarra el trabajador sino que son todos los juicios laborales, la ART. Eso significa en torno al 70 por ciento más del costo. Yo siempre me junto y les digo, ´muchachos, queremos trabajar y ustedes nos tienen que ayudar. Si tenemos un 12 por ciento ausentimo, miremos por qué tenemos ese 12 por ciento. Todos tenemos que ser concientes y tenemos mejorar", dijo al finalizar la charla con los medios periodísticos en la nueva sucursal del Banco Macro en San Vicente.

Y aclaró, "no hablo de la baja de salarios, todo lo contrario, hablo del costo que no es para el trabajador".