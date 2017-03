Automovilimo: Okulovich cerró bien el fin de semana en Toay

El piloto misionero Carlos Okulovich terminó 13ro con el Ford Focus en la Carrera 2 de la segunda fecha del Turismo Nacional, realizada en Toay, La Pampa.

En el autódromo "Provincia de La Pampa" se completó la segunda fecha del año de Turismo Nacional, que fue especial por tener dos competencias, y el piloto de Misiones llegó 13° en la de este domingo, sumando más puntos para el campeonato.

De ayer a hoy, Carlos sufrió el cambio de motor y en consecuencia la carga de 30 kilos de lastre en el auto N° 15. Así afrontó entonces en primera instancia la serie, la segunda de la mañana. De entrada ganó un puesto por la mala largada de Leonel Larrauri (Honda Civic), y otro cuando se retrasó Pablo Otero (Alfa Romeo 146). Pero en el sexto y último giro lo pasó Juan Pipkin (Chevrolet Cruze), quien le tiró el auto encima antes de cerrar la maniobra, y Okulovich arribó 4°.

En la segunda final del fin de semana, que se puso en marcha después de las 13:30 hs., el misionero apostó al buen ritmo del Ford Focus que le entrega el Martos Competición y a la succión que podía tener de otros autos. Estuvo siempre peleando entre los 10 primeros, ganando y perdiendo colocaciones, y sobre el cierre quedó mal parado en una maniobra que le hizo perder varios lugares. Finalmente terminó 13° tras partir 11°; mientras que Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) repitió victoria.

El paso por suelo pampeano dejó 11° a Carlitos en el torneo con 23 unidades, a 45 del líder Castellano.

La próxima fecha del TN será el 8 y 9 de abril, ni más ni menos que en el autódromo de Posadas, Misiones.

Carlos Okulovich: "Para hoy tuvimos que poner el motor suplente y cargar kilos, que quizás que no se sintieron tanto por las características del circuito. La carrera fue bastante áspera. No veníamos muy rápido por derecho, nos costaba mucho en recta, por eso teníamos que tratar de descontar adentro y castigamos mucho al auto. Después, en algunas maniobras quedás bien parado y en otras no, y se pierden varios puestos juntos. Sobre el final, lamentablemente quedé mal parado en una maniobra y perdí varios puestos, una lástima. Pero siempre con la intención de ir para adelante. Igualmente estoy conforme, nos vamos con varios puntos de un circuito que debe ser de los más desfavorables para nosotros en el calendario. Hay que seguir trabajando".