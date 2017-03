Convencido de que el sector agroindustrial se encuentra atravesando un "nuevo paradigma", Alberto Padoán, director del grupo agroindustrial Vicentín y presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), confía en el avance del gobierno de Macri. Aunque se ilusiona, critica el lento desarrollo de la infraestructura y la logística, que afecta principalmente a las economías regionales, y alerta sobre la necesidad de una reforma tributaria

"Este año vamos a tener una cosecha récord", afirma el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán, a la que estima en unas 120 millones de toneladas, pudiendo llegar a 125 millones. "No creo que de para 130 millones", aclara y reconoce que tal magnitud de producción trae aparejado un punto de inflexión: la cuestión logística. "Es un tema que se debe acompañar con infraestructura, que no sólo depende del campo ni del Gobierno, sino de todos los sectores provinciales, municipales e industriales.

–¿Hoy está preparado el país para ese nivel de cosecha?

–No actualmente, pero el ministro Guillermo Dietrich anunció hace una semana desde la BCR el lanzamiento del Plan Nacional de Infraestructura y Transporte. Es la primera vez que el Gobierno hace un lanzamiento de tal magnitud. Y lo hizo en Rosario porque tiene mucho que ver con la agroindustria y con las exportaciones al mundo. Va a ser para rutas, hidrovías, ferroviario y hidroviario.

–¿Confía en los anuncios que se hacen?

–El Gobierno los tendrá que llevar a cabo o se tendrá que ir. No tiene más alternativa. El plan Belgrano no funcionó como esperábamos. No quiero criticarlo a Cano, sino que creo que le falta la motivación y la capacidad de equipos para llevar adelante el proyecto. El NOA depende en este momento de muchas rutas, como la RN 33 o 34, que van a ser específicamente tratadas para ser mejoradas. Nosotros confiamos en el desarrollo, todos estamos preocupados en este tema. El sistema ferroviario es fundamental.

–¿Nota que las economías regionales todavía están muy relegadas en este sentido?

–Nosotros hicimos una visita al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, hace un mes, y nos preguntó por qué demoramos tanto en ir. Somos una gestión nueva en Rosario y estamos tratando de llegar a las economías regionales para poder liberar esa fuerza que tienen para llegar al mundo. Hoy en día no lo pueden hacer, no pueden conseguir un tren para llegar a los puertos. Pienso que el Gobierno pecó de optimismo en pensar que la solución de un problema tan grave como era toda la logística y los problemas que había en la economía del país, con el tipo de cambio, el default, la falta de confianza, se iban a solucionar en seis meses, de manera sencilla. No es de la noche a la mañana que uno es creíble. Hay que darle un poco más de tiempo.

–¿Cómo analiza hoy la competitividad del campo?

–Ojalá el tipo de cambio fuera 20, pero la economía es un todo que tenés que ir acomodando las piezas para que no se desarme el ajedrez, para que la cosa fluya. Seguramente haya sectores que ya presionan para que suba, pero hoy la economía del país está con graves problemas, las pymes por ejemplo, que dan mucha mano de obra y necesitan contención con fomento, bajar las cargas laborales, los impuestos. Hay que hacer una reforma tributaria en este país. Hay otras formas de ser competitivo, más que con el tipo de cambio.

–¿Qué proyectos tienen en la BCR?

–Somos una entidad sin fines de lucro, va a cumplir 133 años y tiene más de 1000 socios. Además de los cuatro mercados que incluye (Rofex, Rosgan, Mercado Argentino de Valores y Mercado a Término) estamos en un proceso de crear nuevas áreas de más tecnología e innovación, para tener más participación donde vemos que hay falencias. Por ejemplo, de tener un Banco con la espalda de la BCR, que sea de fomento para sectores productivos provinciales, donde ningún accionista va a tener más de un 5%.

Estamos pensando en un banco de $ 1000 millones de capital inicial. Además, con el objetivo del Gobierno de que a partir de 2018 el 8% de la energía para las empresas que consumen más de 300 Kw/h de promedio tenga que ser renovable, que va a crecer anualmente hasta llegar el 25%, tenemos un proyecto de crear un área de energía renovable, con equipos técnicos que evalúen casos de inversión, que puedan servir para los distintos socios. Estamos participando en la promoción y desarrollo de proyectos.

También creamos un grupo de innovación con participación de distintas instituciones, para hacer el puente entre el emprendedor y el empresario. Una especie de incubadora, que aporte capital ángel (inicial) y espacios para el desarrollo de proyectos en el nuevo edificio que tendremos de la Bolsa. (Cronista.com)