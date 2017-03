La ministra de Seguridad se refirió a las protestas sociales contra el Gobierno, y al respecto, amenazó con “actuar como en cualquier parte del mundo”, y advirtió que “esa dispersión puede tener alguna consecuencia”.

Amenazante, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, advirtió que el Gobierno va a actuar contra los cortes y protestas sociales contra la gestión de Cambiemos, y afirmó que dicha acción puede tener “consecuencias”.

“Nosotros vamos a actuar, pero ahora si actuamos no entremos en la paranoia argentina, porque después si actuamos, porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos”, avisó la funcionaria en una entrevista con Luis Majul.

En este sentido, Bullrich explicó que “las fuerzas de seguridad van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando”, y amenazó: “Esa dispersión puede tener alguna consecuencia”.

"Cuando las manifestaciones son enormes muchas cosas no se pueden hacer, pero cuando son chicas se pueden hacer y las vamos a empezar a hacer", insistió Bullrich, quien remarcó que las fuerzas federales "tienen que defenderse de los ataques que permanentemente reciben".