Destacan comienzo del proceso de titularización

En la mañana de este lunes presentaron la Resolución 588/17 que conforma la Comisión encargada de definir las titularizaciones y tratar los casos especiales. Este pretencioso proyecto que presentó la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (Udpm) en el marco de la negociación de la Mesa de Diálogo y Comunicación ya se puso en marcha y una vez que se concrete serán beneficiados con la titularización unos 5 mil docentes de la provincia. Además se conforma una Comisión Ad-Hoc, integrada por el CGE, la Subsecretaría de Educación y representantes de la Udpm.

La presentación se hizo en conferencia de prensa en las instalaciones del Ministerio de Educación, donde estuvieron la secretaria general de la Udpm, Stella Maris Leverberg acompañada por el Presidente del CGE, Mauricio Maidana y el Subsecretario de Educación, Christian Dechat.



“La Udpm sigue trabajando sin descanso, en este caso se logró el inicio formal del proceso de titularización que es una de las grandes demandas de los docentes en derecho laboral, asegura las plantas funcionales de cada escuela y genera mayor compromiso institucional, calidad y estabilidad de la familia que hay detrás de cada docente misionero. Hoy festejamos este logro histórico que va a permitir ser titulares a los más de 5.000 docentes que se desempeñen en sus cargos y cuyas vacantes se hayan producido entre el 01 de enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre del 2015, ampliando a marzo 2016 a los suplentes de quienes se jubilen”, explicó Leverberg.



Añadió que “es en todos los niveles y modalidades incluso cargos jerárquicos, y se están estudiando alcances a cargos y horas cuatrimestrales de nivel superior; como así también a aquellos docentes que se desempeñan en vacantes anteriores y no han podido acceder al beneficio hasta ahora”.



La titular de la Udpm también comentó que alcanza la titularización a los suplentes de licencias crónicas de artículo 44, 92 y 32 y a suplentes de artículo 11 que queden con vacantes liberadas.



“Todos tienen las mismas posibilidades, cada uno tiene que pedir el beneficio, para ello están definiéndose los formularios de solicitud de titularización que van a estar disponibles en las sedes del sindicato a lo largo de toda la provincia, lo entregan en la sede y por medio de esta Comisión que fue creada hoy se procederá a concretar la titularización”, manifestó y agregó que “aquellos que se consideran beneficiarios pero que tienen situaciones particulares deben anexar a la solicitud una nota dirigida a la Comisión donde expliquen los fundamentos y el historial que da origen a la solicitud y luego la comisión evaluará cada caso en particular. Esta titularización no tiene fecha, así que no hay necesidad de apurarse”.



Para cerrar y con mucha satisfacción Leverberg detalló que la Comisión trabajará durante todo el año, “ya está homologado, ya es ley, ya está la resolución”; haciendo referencia a que el sindicato Udpm trabaja con mucha seriedad, y respaldado por hechos concretos, llevando a los docentes soluciones, mejoras en calidad educativa, incrementos salariales, respuestas concretas que benefician a todo el sector en la provincia.