La educación necesita del acompañamiento de Nación; la Provincia hace grandes esfuerzos

Lo señalaba el presidente del Consejo General de Educación (CGE) Mauricio Maidana haciendo notar las perspectivas abiertas con la primera Escuela de Robótica del país, que comenzó a dar clases este lunes y cuya característica además de proporcionar información será la de "desarrollar competencias y capacidades, el saber hacer que siempre pide el post escuela".

En declaraciones exclusivas a C6Digital Maidana dijo que "el escenario nacional es muy complicado. Falta la convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación a los gremios nacionales que tienen personería jurídica. Eso nos lleva a una situación difícil. Acá hemos venidos desarrollando la actividad en forma normal, más allá de que hay unh sector que siemrpe esta en paro permanente. Poero esa falta de convocatoria impacta negativamente en la escuela y en la comunidad educativa. Por eso instamos al Gobierno de la Nación que acompaña a las Provincia, está determinado en la Ley de Financiamiento Educativo".

Hizo notar que esto "ya no se cumplió el año pasado. Y no sólo debe ponerse al día, sino cumplir la ley. La Provincia hace un gran esfuerzo, ahora acaba de dar dos aumentos en dos meses, con recursos propios. El año pasado la Nación llevó el incentivo Docente de 500 pesos a 1.110, pero esto no sucedió este año". Observó también que son muy pocos docentes los que mantienen actitudes de paro permanentes "no superan al 2-3%".

Por lo demás y respecto de los nuevos desafíos de la educación consideró necesario atender a la actualización de la docencia, extender la jornada de clases y sumar más días, contemplando los intereses de cada alumno: arte; tecnología; trabajo. Hay que orientar la acción hacia lo que le interesa al estudiante. Y desarrollar contenicos de actiualización constante. Para todo ello se necesita financiamiento también".