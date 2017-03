En el PRO dicen que Mirtha le hizo una "emboscada" a Macri

La jefa de los senadores macristas cuestionó a la conductora por su pregunta sobre la jubilación mínima. En el macrismo creen que Mirtha Legrand le hizo una "emboscada" a Mauricio Macri en la dura entrevista del sábado pasado, donde el Presidente trastabilló al equivocarse en el monto de la jubilación mínima y recibió varios reproches de la conductora.

"Ustedes no ven la realidad", le dijo Mirtha a Macri y Juliana Awada en el momento más tenso de la cena. Esa frase desató la furia de los fans del PRO en las redes sociales, pero también de algunos dirigentes como la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, jefa del bloque del PRO en la Cámara alta.

"En el inicio de la entrevista, me pareció que Mirtha Legrand no dejó hablar al Presidente, haciéndole juicios de valor sobre las cosas que preguntaba", afirmó en la mañana de este lunes Rodríguez Machado en una entrevista en radio Rivadavia.



"Fue una afirmación un tanto fuerte. Podemos no coincidir con la política que está llevando adelante el Presidente, pero no podemos decir que no está inmerso en la realidad", cuestionó la senadora, que dijo que los timbreos son un ejemplo de que Macri está "al tanto de la realidad".

Luego, Machado se refirió al traspié de Macri con la jubilación mínima y lo defendió de una manera curiosa. "No creo que el Presidente no sepa. Depende de qué jubilado se hable", argumentó la legisladora por Córdoba.

"Me parece que fue una especie de emboscada", agregó Machado en referencia a la pregunta sobre la jubilación mínima, en una reacción que recuerda a las del kirchnerismo. Se da, además, en un contexto en el que desde la Casa Rosada se agitan los fantasmas de acciones destituyentes.

"Muchas veces el periodismo considera que tener preguntas incisivas genera rating, espero que no haya sido esa la situación por la cual se hizo ese tipo de preguntas", completó Rodríguez Machado.



El enojo del macrismo con Mirtha Legrand contrasta con un Macri que más allá de la tensión que le provocaron algunas preguntas de la conductora, nunca perdió la tranquilidad y aceptó amablemente las críticas de la diva.

Otro que salió a atacar a Legrand fue el filósofo favorito de Macri, Alejandro Rozitchner, que la trató de populista. "Me gusta mucho que haya ido, que se haya expuesto a cualquier tipo de preguntas. Sabemos que Mirtha es incisiva y un poco populista. Me hubiese gustado que le dijera a Mirtha 'preguntame lo que quieras, te voy a responder todo pero dejame terminar'", planteó el funcionario.

