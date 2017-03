Incautan más de 6 mil paquetes de cigarrillos sin aval aduanero en Posadas

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Federal, en la intersección de las calles 25 y Vicente Casares, de la capital provincial. En el lugar interceptaron a cuatro mujeres de nacionalidad paraguaya en una camioneta que intentaban ingresar al país atados de cigarrillos de distintas marcas.

La conductora no llevaba ninguna documentación que avalara el traslado de 1.860 paquetes de cigarrillos de la marca Eight Box 10 y 350 paquetes de Eight Box King Size.



En el mismo lugar, los uniformados interceptaron otro vehículo que llevaba 1.290 atados de Rodeo King Size.



Según el informe policial, otras mujeres intentaban ingresar más cigarrillos caminando. Una de ellas escondía 2.000 envoltorios de Rodeo King Size en dos bolsas de consorcio de color negro. Otra de las involucradas hacía lo mismo con 750 paquetes distribuidos entre un bolso y una mochila.