"La clave del éxito está en la autodisciplina" 

El pastor evangélico Daniel González estuvo en Posadas donde brindó una conferencia el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 en el denominado Congreso de Hombres, en la sede Posadas de la Iglesia de Dios, sobre la calle 25 de Mayo 1863. "Cuando veo para atrás, mi vida fue toda preparación para el Ministerio que hoy tengo, que Dios me permitió trabajar en distintos lugares, capacitarme. En esos momentos no imaginaba la utilidad que hoy iba a tener", comentó. Por eso siempre recomienda a los jóvenes que sepan aprovechar todo en todo momento. Así inició la charla en el estudio de C6Digital el conferencista a modo de presentación.

González comentó que esa formación y capacitación en ámbitos empresariales hoy le permite desempeñarse con soltura en diferentes rubros. "Uno tiene que aprovechar todo siempre, en todo momento. Tiene que tener esa capacidad de alumno permanente, de poder recibir método, información, sistema, capacitación y todo eso tiene un propósito en la vida", apuntó.

Esa formación la tuvo en la industria alimenticia, en la farmacéutica, en pymes, multinacionales. "Estuve en todos esos ámbitos, entonces me da una empatía para entender lo que la gente de esos sectores está sintiendo o cómo está llevando la tarea adelante", agregó.

El pastor - quien tiene dos hijos, Matías de 19 años y Magalí, de 16- relató que perdió a su padre en un momento especial, a los 16 años, y fue entonces que tuvo que ir a trabajar pero sin dejar de estudiar de noche. A partir de ahí comenzó a desarrollarse en diferentes ámbitos.

Contó una anécdota de cuando tuvo que decidir dejar de trabajar en una compañía farmacéutica y su Jefe pensaba que se iba a la competencia. "Yo tenía dos años y medio en ese trabajo y tenía un ascenso muy importante", recordó. Su superior le recomendó consultar con su esposa. Incluso gente de la Iglesia le recomendó pensarlo bien antes de dejar ese puesto.

"A veces la oportunidad no significa voluntad de Dios. Uno tiene que discernir muy bien los tiempos y las cosas", reflexionó González.

En otro tramo de la entrevista, sostuvo que sin el respaldo de su familia la tarea pastoral es muy difícil llevarla adelante.



Adoptar y adaptarse

En la charla que brindó en las conferencias, el pastor evangélico hizo referencia a la diferencia entre adoptar y adaptar. "Gran parte de la gente adopta pero no se adapta a lo que adoptó y ahí hay una crisis". observó. En esta línea, manifestó que las dos cosas son necesarias. La adopción sin adaptación trae un tremendo sentido de frustración.

Hizo foco en cómo poder desarrollarse en el ámbito laboral. En el crecimiento, la delegación es fundamental. "La gente por una cuestión de inseguridad, de mentalidad, no sabe delegar. Esto hace que el empresario termina siendo empleado de su propia empresa. Si no hay un cambio, el crecimiento laboral, empresarial, que tendría que traer aparejado una calidad de vida mejor" no llega pero todo eso es un proceso.

Atribuyó esa carencia a una cuestión de mentalidad pero también de inseguridad. Pensar que la otra persona no hace las cosas como las haria el principal responsable. Tiene que ver también con querer ser "el centro" de atención, sentirse importante.



Autodisciplina, la clave del éxito

Es un factor fundamental para lograr determinadas metas. Es la llave de disciplinarse a uno mismo. "Esto ya está estudiado científicamente. De las personas que han tenido éxito, el 89 por ciento está vinculado a la autodisciplina y el 11 por ciento restante al talento", aseveró.

Para González, hay otras personas que no han sido tan favorecidas pero a fuerza de tenacidad han logrado resultados significativos.

"Hay gente ligera que no se disciplina, no entrena, viene otro mucho más lento que en el tiempo lo supera. Se ve en el arte, en el negocio", expresó.

Es así que recomendó a los padres tener la capacidad de formar a los hijos disciplinadamente, que tenga un horario para estudiar, para las actividades diarias. "La rutina tiene mala prensa. No es buena ni mala. Hay rutinas buenas y hay rutinas malas". observó.

La rutina se puede cambiar, remarcó.

"Alegrarse y gozar de su trabajo"

"No hay nada mejor para el hombre porque el trabajo influye en las demás áreas de la vida. Es muy dificil separar, ser infeliz o frustrado en el trabajo y llegar a casa contento", puntualizó. Por lo general esa frustración la traslada a sus ámbitos cotidianos y la termina soportando su entorno más cercano.

Por eso se dice -apuntó González en la nota televisiva- cuando se trabaja en lo que le gusta o está llamado a ser "no trabaja nunca más en la vida".

Indicó que para dedicarse a hacer lo que le gusta no alcanza con eso sino ser "muy bueno" en lo que le gusta. Además, hay que desarrollarse y eso es un proceso.



La felicidad, hacer lo que le gusta

González hizo notar que la gente a la que no le gusta lo que hace no es feliz y citó a manera de ejemplo el período de vacaciones. Cuando entra en depresión dos días antes de que se terminen para volver al trabajo. "Es feliz 15 días y los 350 días restantes no. Visto de otra forma, es como decir que se es feliz 365 días y los 15 días esos, de vacaciones, no sos más feliz, sos feliz de otra manera. Esto cuando se hace lo que a uno le gusta", explicó.

En la charla televisiva, el pastor instó a leer biografías de personalidades que supieron superar dificultades y pudieron alcanzar sus metas. Y señaló al general José de San Martín. Especialmente el capítulo del cruce de la cordillera de los Andes.

"Cuando uno ve por dónde pasó, desde el avión, uno se pregunta ´será verdad lo que dice la Historia?´. Cruzaron a lomo de burro. San Martín estaba enfermo, la mitad (del trayecto rumbo a Chile) lo cruzó en un catre. Y hay gente que no puede llegar temprano al trabajo. Y hay otros que pueden cruzar la Cordillera", comparó.

Para el pastor, tiene que ver con la pasión. "No hay nada peor que no tener pasión en la vida. No se lo deseo a nadie", sentenció.