Recuerdan la importancia de desparasitar y vacunar a los animales

La veterinaria Estefanía Combina habló con y remarcó que los dueños suelen llevar al cachorro a la primera consulta con un profesional a los 30 o 45 días de su nacimiento, a pesar de que lo recomendable es llevarlo a las dos semanas. “Por suerte la gente se está acercando bastante a averiguar sobre las vacunas y la alimentación de sus mascotas. Es bueno que consulten y no se queden con la duda. Nunca es tarde”, aseguró.

Respecto a las desparasitaciones, Combina indicó que “en general se hacen a los 15 o 21 días después de su nacimiento. La segunda se hace 15 días más tarde y la tercera se pone junto con la primer dosis de la vacuna quíntuple”. Hay diferentes productos para desparasitar, con precios muy económicos.

Con la primera vacuna que se aplica el animal, el veterinario hace una cartilla de vacunación para darle al dueño, la cual contiene el detalle de la vacuna que se pone junto con la fecha de la próxima consulta, la aplicación de la próxima dosis y la desparasitación.

“El plan de vacunación es muy estricto e intervienen varias variables como la si el animal nació en un hogar o fue rescatado de la calle. También se tiene en cuenta la raza y el tamaño”, detalló.

Sobre el abandono de animales en Posadas, la veterinaria aseveró que es inentendible porque “muchos dicen que los dejan por un tema económico y eso no puede ser. Si una persona no tiene dinero para castrar a su mascota, el Inmusa ofrece gratis ese servicio e incluso instala quirófanos móviles en los barrios. No hay necesidad de tirar al perro, eso es desidia”.