Candelaria será sede del encuentro “Oportunidades para Emprender”

En el polideportivo municipal, este miércoles a las 18, la Municipalidad de Candelaria y la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones realizarán el encuentro “Oportunidades para emprender” cuyo objetivo es informar sobre las herramientas disponibles para llevar adelante un emprendimiento. Financiamiento, entrenamiento, comercialización serán algunas de las temáticas a abordar.

Los especialistas en emprendedurismo coinciden en señalar que el acceso al financiamiento no es garantía de éxito si no viene de la mano de una previa preparación de quienes manejarán sus estrategias empresariales. Esto se aplica desde quien montará un comercio barrial hasta quien ha desarrollado un software particular.

Este es el contexto en que nace el encuentro “Oportunidades para emprender” donde no sólo se informará sobre el financiamiento disponible, sino la manera en que se lo puede adquirir, cómo invertirlo, cómo conformar un plan de negocio, las estrategias para diferenciarse de la competencia, o simplemente, encontrar la respuesta al máximo interrogante que enfrenta quien decide emprender: “¿cómo hacerlo?”.

Además, se presentará el programa “Pymes Misiones” que es una plataforma donde la comunidad de emprendedores misioneros puede acceder a ampliar los mercados de interacción de sus productos como así también recibir entrenamiento sobre imagen, diseño y formulación de estrategias de venta.

En resumen, lo que se presentará será:

1 - Fondo de Crédito Misiones: Herramienta provincial de financiamiento para proyectos productivos o de servicio. Aquí se detallarán formularios y requisitos de acceso y orientaciones generales.

2- Incubate- Programa de entrenamiento integral y de acceso a herramientas, recursos, contactos, entrenamientos como relaciones necesarias para desarrollar capacidades de gestión en el mercado local, nacional e internacional. Genera una nueva perspectiva y actitud empresarial, vista desde la innovación.

3- PymesMisiones – Programa de comercialización de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones. Se basa en el desarrollo de las estrategias de comercialización de las pymes misioneras, en base a diseño y marketing, así como también provee una plataforma de promoción y venta de productos con una marca diferenciadora “pymesmisiones”, acompañando el acceso al mercado.