"Carne podrida y maquillada con productos cancerígenos" (Por Dr Rubén E, García)

El escándalo sacude a las mayores empresas cárnicas de Brasil

Llamada "Operación Carne Débil", la Policía Federal brasileña destapó que varias empresas adulteraban la carne que vendían en el mercado interno y externo

Cambiar la fecha de vencimiento, "maquillar" su aspecto o usar químicos para disimular su mal olor. Son algunas de las tácticas ilegales que, según las autoridades de Brasil, utilizaban varias empresas cárnicas del país para vender carne en mal estado.

La llamada Operación Carne Débil de la Policía Federal brasileña, dada a conocer este viernes, destapó que varias empresas, entre las que se encuentran las más importantes de Brasil, adulteraban la carne que vendían en el mercado interno y externo.

El enorme operativo, que llevó 2 años y abarcó siete estados del país, también desbarató una extensa red de sobornos en la que estarían implicados decenas de inspectores encargados de certificar que los productos cumplían con los requerimientos sanitarios.

Entre las empresas señaladas se encuentran BRF y JBS, que figuran entre las mayores exportadoras mundiales de carnes. Sus responsables han negado que las acusaciones de las autoridades sean ciertas.

"Usaban ácidos y otros productos químicos, en algunos casos cancerígenos, para disimular las características físicas del producto podrido y su olor", dijo Mauricio Moscardi, jefe de la Policía Federal de Brasil, en conferencia de prensa.

También modificaban las fechas de vencimiento de los productos e inyectaban agua a la carne para aumentar su peso, entre otras prácticas fraudulentas.

La policía dijo que había evidencia de que las compañías falsificaron documentos para realizar exportaciones a Europa, China y Medio Oriente.

ESTO NO DEBERÍA OCURRIR SI HUBIERA EXCELENCIA EN LOS CONTROLES BROMATOLÓGICOS INTERNOS DEL BRASIL. ADEMÁS, DEBERÍAN INVESTIGAR A LOS PAÍSES IMPORTADORES DE CARNES DE ORIGEN BRASILERO, PUES, ES EVIDENTE QUE LOS INSPECTORES Y CONTROLADORES DE SUS SERVICIOS SANITARIOS SON CÓMPLICES DE LA MANIOBRA, O PEOR, INCAPACES.

Son los mismos países que nos exigen que los animales de pie partidos de nuestros campos CIERRE FRONTERIZO YA, hasta que se aclare la situación

2- EL SENASA TIENE LA OBLIGACIÓN SANITARIA, DE ACUERDO A SUS REGLAMENTOS, DE CERRAR PREVENTIVAMENTE LA FRONTERA A TODO PRODUCTO CÁRNICO VENIDO DEL BRASIL DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA Y AVIAR, DEBIDO A LA OPERACIÓN DE LA POLICIA FEDERAL BRASILERA DENOMINADA CARNE DÉBIL, QUE EN DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN METICULOSA DESCUBRIÓ MANIOBRAS DOLOSAS EN LAS INSPECCIONES BROMATOLÓGICAS, QUE HACEN INVIABLE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ESOS ANIMALES PARA EL CONSUMO HUMANO, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LA POBLACIÓN

ESTE CAMUFLAJE SANITARIO BRASILERO, ES EL PEOR ACTO INMORAL Y ÉTICO NUNCA VISTO A NIVEL INTERNACIONAL EN LA SANIDAD ANIMAL

3- TÍTULO DE “EL TERRITORIO” del 18-04-02

Es por la situación creada en Bernardo de Irigoyen, frontera seca con Brasil, debido a los focos aftósicos en Argentina, ocurridos en aquel año.

“Brasil único dueño de la frontera”. “Las disposiciones del vecino país para evitar el ingreso de la aftosa, atenta hasta contra el medio ambiente. Es que nadie se salva de ser fumigado. La desinfección es para todo tipo de vehículos y no importa si se fue y volvió 10 veces al día, como con las personas, que les obligan a pisar una alfombra con desinfectantes de 2 por 3 metros y 8 cm de profundidad.

Ante la crisis económica de los hogares misioneros, la dependencia del Brasil es abrumadora. Ellos lo saben y en muchas ocasiones el orgullo de ser argentino es subestimado y pisoteado con la prepotencia de quienes se aprovechan al máximo.

Ellos deciden por qué y cuándo, con razón y sin razón, cortar el paso. Total, quien se queja es el argentino intentando pasar al Brasil, y si no les gusta que se vayan, dirán.

El día 30, el mismo medio titula. “El Intendente de Bernardo de Irigoyen, repudió la presencia militar brasileña en la frontera. Opinó que la medida es equivocada y asusta a la población Irigoyense. Lo que molesta, y muchísimo, es el atropello con que el ejército se presenta en la frontera para prevenir el ingreso de la aftosa. Es una barbaridad que se hayan instalado con tanquetas, fusiles y carabinas ¿Acaso, estamos en guerra?”.

(De mi libro “La Aftosa en el SENASA y el virus en la Secretaría de Agricultura)

“Digo, que aquel foco de aftosa en la Argentina del año 2002, fue una lluvia de verano. El caso sanitario brasilero del año 20017, el peor de los tsunami".

Dr. Rubén Emilio García

Ex Director de Ganadería. Ex Director de Sanidad Animal. Ex Vicepresidente del SENASA