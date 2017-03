"Hay un problema económico porque no hay voluntad de reactivar el mercado interno"

Hernán Letcher hacía notar que la otra vía sería la de las exportaciones. "Pero hay un mercado internacional que no als alienta. El triunfo de (Donald) Trump es un mensaje, en cuanto a que habrá políticas mucho más proteccionistas, especialmente en Estados Unidos pero que se proyectarán al orden internacional".

Dijo que, por lo tanto no habrá demnasiadas variables en ese ámbito. "En esto se parece a la décad del 90 donde también hubo negocios vinculados al sector exportador. Inclusive hoy el Gobierno anunciaba inversiones en el sector de la minería que ha tenidos negocios fenomenales, pero que no tienen que ver con el mercado interno porque los minerales que producimos se exportan y les quitaste las retenciones. Además en ese escenario no hay distribución. Lo mismo que en los 90".

En consecuencia, lo que queda para crecer es la reactivación del mercado interno pero en este ámbito no hay voluntad política de hacerlo. El año pasado los trabajadores registrados perdieron entre 6 y 7 puntos su pdoer aduqisitivo; los no registrados y los jubilados por encima de los 10 puntos. Este año las ofertas salariales, si tomamos la de los maestros, no superan el 18-19 por ciento, es decir el marco inflacionario, entonces no hay recuperación por esa vía".

Comentó que otra vía podría ser el aumento de las asignaciones. Y en tal sentido señaló que la asignación por escolaridad se sitúa entre los 1.400 y 1.800 pesos por hijo, pero un relevamiento de la canasta escolar realizado por el equipo de Letcher arrojó que un niño de nivel primario yendo a la escuela pública demanda un gasto entre los 3 mil y 5 mil pesos. "Podría entonces tripliacrse la asignación y por esa vía activar el consumo".

Por otra parte consideró equivocado el criterio aplicado por el Gobierno para hacer frente al anuncio de Chile de otorgar más beneficios a los compradores que poseyeran DNI argentino: "como se comproban electrónicos abrió la importación. Y sólo consiguió despidos en el sector de producción de electrónicos de la Argentina. Y el hecho de que lleguen más importados, no hará tampoco a que bajen los precios, porque absorberán las ganancias. Tampoco tiene sentido equiparar la producción textil argentina con la de China. Simplemente va a servir para eliminar de un plumazo el entramado industrial que se había logrado en los últimos años".