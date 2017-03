"Dios da semilla al que siembra, no al que cree" 

El pastor González observó que hay gente atea muy generosa que cada vez le va mejor y hay quienes conoce la Biblia pero son mezquinos y no progresan

"El que siembra generosamente, cosechará generosamente. Y el que lo hace escasamente, cosechará escasamente. Son leyes inmutables. Hay empresas que han entendido y siembran tanto en ayudar a la comunidad, a beneficiar a los más necesitados", expresó el conferencista internacional.



Los cambios que duelen

El pastor Daniel González (52) mencionó que sus hijos - a diferencia de su experiencia cuando tenía la misma edad- ya viajan solos y se dedican a la tarea de evangelizar. "A los 15 años no me dejaban viajar en tren porque me decían (mis padres) que era muy peligroso y me subí a un avión por primera vez a los 28 años. Mi hijo Matías, a los 19 años, se fue a vivir solo a Huston (Estados Unidos) a servir a distintos ministerios. Mi hija Magalí, con 15 años, fue a misionar al Africa", relató.

Entonces, con su esposa, teniendo un hijo de 19 años y una hija de 15 "nos quedó el nido vacío". La adolescente viajó a Mozambique donde permaneció durante unos 20 días y fue invitada a contar su experiencia ante sus compañeros de la escuela a la que concurre.

La gente trata de vivir a través de los demás

González afirmó que prefiere ver a sus hijos lejos pero realizados haciendo lo que les gusta que cerca pero frustados. Cuanto más los padres buscan a los hijos éstos más distancia toman. Cuanto más distancia toman, más los buscan. Hasta que los padres se mudan y no les dan ni la dirección ni el teléfono. "Hacen como los secuestradores, ´ya recibirán noticias nuestras, nosotros nos comunicaremos´", ejemplificó.

Para el conferencista, hay que tener un proyecto de vida que resulten en una realización como persona. "Hay que ocuparse de eso. Eso se construye. No esperar a jubilarse, empezar antes", comentó.



Hacer el presupuesto

Según González, mucha gente tiene "mentalidad de boliche" por cuanto deja todo fuera de una disciplina de trabajo. Y tal sentido, resigna tiempo para estar ocupado en algo realmente provechoso. "El tiempo perdido, no se recupera", reflexionó.

"Muchas veces se desperdicia tiempo en entrevistas porque no se llega preparado. Hay que valorar el tiempo y respetar el de los demás", puntualizó en otro segmento de la entrevista.

Remarcó la importancia de respetar a los demás para que pueda ser respetado. "Hay que aprovechar bien los tiempos porque los días son malos", subrayó Gonález.



Libros y proyectos

El pastor tiene publicado siete libros y en proyectos tres más. Uno de ellos se titula "Dónde se fue el dinero", que habla de administración personal, cómo hacer un presupuesto y manejar una tarjeta de crédito. "La clave está en tener tarjeta y no que la tarjeta lo tenga a uno, para eso hay principios biblicos", dijo.

El segundo libro se llama "Doce llaves para alcanzar un sueño". "A mi no me gusta la palabra sueño -reveló- pero le pusieron ese título. Y arriba yo hice poner Herramientas para concretar un proyecto. Hay pasos para concretar un proyecto", comentó.

Otro de los títulos de las publicaciones son "Doce claves para triunfar en tu trabajo"; el cuarto, "Principios para el éxito"; el quinto "Ve y vende", que es un seminario intensivo de ventas no solo para vender un producto -aclaró- sino para promover lo que una persona hace. "Aunque uno

trabaje en una empresa te tenés que ´vender´a tus superiores. Aunque uno tenga una ONG sin fines de lucro hay que darla a conocer para que esa misión se lleve adelante", explicó.

La sexta publicación se llama "Rutina para el éxito" y el séptimo, "Diez mejoras para ser diez veces mejor", porque no hay mejoras sin introducir mejoras.

"Lo que hace que uno sea mejor son las mejoras que uno incorpora. Tanto en la forma de hacer las cosas como en hacer cosas que hasta hoy no hacía", manifestó.

González anticipó los títulos de los otros tres libros a publicar. "Cómo recibir y aprovechar un milagro económico", que ya está desarrollado y falta que la Editorial haga su parte.

Además, "Multiplicación de talentos". "Lo que hoy manda es el talento, el talentoso impone las condiciones, sea un ingeniero o un carpintero", afirmó.

El tercero a publicar será "Inteligencia espiritual". "Porque si bien la inteligencia emocional es tremendamente importante hay todavía una inteligencia superior, que está en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la inteligencia espiritual. Y ahí hay principios para desarrollarlos y ser espiritualmente inteligente", precisó. Todas publicaciones a cargo de Editorial Certeza.



Compatibilidad de la riqueza y Dios

Para el pastor González, hay un concepto erróneo sobre todo en países con trasfondo católico que cuando más pobre se es más cerca se está de Dios.

"La Biblia en el Deuteronomio enseña que Jehová es el que da el poder para hacer las riquezas. Dios no va a dar de su poder para algo que sea negativo. Las riquezas también son parte de la voluntad de Dios para su pueblo sino Dios no va a usar de su poder para eso", observó.

En este sentido, hizo notar que hay una confusión sobre la enseñanza que la raíz de todos los males es el amor al dinero. "El amor al dinero, no el dinero. Al dinero no hay que amarlo, saber utilizarlo y disfrutarlo pero nunca amarlo", sentenció.

El inconveniente surge según el lugar que se le dé al dinero. "Sirve para ayudar al prójimo, para extender el reino de Dios, para poder concretar un proyecto, para darle una buena educación a los hijos, para disfrutar de la vida. Debe ocupar el lugar que debe ocupar, nunca ocupar que no debería", enfatizó González.