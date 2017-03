El arzobispo de los ucranios Sviatoslav Shevchuk visita Misiones

La visita pastoral del Arzobispo Mayor de los Ucranios, Sviatoslav Shevchuk se extenderá de este martes 22 al martes 27 de este mes. Para el jueves 23 está prevista su reunión con el gobernador Hugo Passalacqua y con el obispo de la Diócesis de Posadas, Rubén Martínez.

El programa que desarrollará en Misiones es el que a continuación se consigna:



Miércoles 22 de marzo

15.40: Llegada al aeropuerto de Posadas.



Jueves 23 de Marzo

09.00: Reunión con el Obispo de la Diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez.

10.30: Encuentro con el Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Conferencia de prensa en la Sala de Situación de Casa de Gobierno.

18.00: Encuentro con el Cónsul Honorario de Ucrania y con miembros de las Asociaciones culturales y sociales de Misiones, en la casa parroquial.

19.00: Encuentro con las personas mayores, celebrando el Don de la Vida de nuestros padres y abuelos. Unción de los enfermos. Bendición de la iconógrafa Mercedes Gutiérrez, en el templo parroquial.

20.00: Encuentro con la comunidad de la Parroquia San Vladimiro en el salón parroquial y posterior acto cultural y cena frugal. Encuentro con niños de catequesis, del ballet, adolescentes y jóvenes, catequistas, orantes, servidores.

Viernes 24 de marzo

09.00 - 11.00: Encuentro con religiosas, religiosos y clero en el templo parroquial. Almuerzo en el monasterio de las Hermanas Basilianas.

11.00: Video Conferencia con los jóvenes de toda la provincia en la Sala Emaús, del Colegio San Basilio.

19.00: Visita a la comunidad ucraniana de Leandro N. Alem.

Sábado 25 de marzo

09.00: Visita a la ciudad de Apóstoles. Ordenación presbiterial del diácono Marcelo Klekailo.

20.00: En Posadas. Divina liturgia, con Ordenación de Órdenes Menores a Jorge Braun y Andrés Yañuk.

Domingo 26 de marzo

09.00: Visita a Encarnación, Paraguay.

19.00: Visita a la comunidad ucraniana de la ciudad de Oberá.

Lunes 26 de marzo

16.20: Fin de la visita pastoral. Partida desde el aeropuerto de Posadas.

Consideraciones

Shevchuk nació el 5 de mayo de 1970 en Stryj (Ucrania). Realizó parte de sus estudios en Buenos Aires y luego regresó a su país. Fue ordenado presbítero en junio de 1994. Concluyó el doctorado en Teología Moral en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, de Roma. De regreso a Ucrania, ocupó diferentes cargos, y el 14 de enero de 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo titular de Castra Galbae y auxiliar de la Eparquía Santa María del Patrocinio, en Buenos Aires. Recibió su consagración episcopal unos meses después, convirtiéndose en ese momento en el obispo más joven de la iglesia católica. El 10 de abril de 2010 fue nombrado administrador apostólico de la Eparquía de los Ucranios en Argentina, ejerciendo su ministerio episcopal en la parroquia San Vladimiro, de Posadas. Tras la renuncia del cardenal Lubomyr Husar como Arzobispo Mayor de los Ucranios, por razones de salud, el Sínodo de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania eligió a Shevchuk en su reemplazo. El 25 de marzo, el Papa Benedicto XVI le concedió la comunión eclesiástica, y fue entronizado el 27 de marzo. En 2014, durante el pontificado del Papa Francisco I fue convocado para participar en calidad de padre sinodal del Sínodo Extraordinario de obispos sobre la familia.

Citas

• “Manifestar plena comunión con el Santo Padre”, dijo al resumir el motivo de su visita a Roma, cuando fue recibido en audiencia por el Papa Benedicto XVI.

• “Nuestra iglesia es una iglesia sinodal que vive no solo en el territorio canónico de una diócesis sino en el mundo”. Se trata también de una “iglesia joven en la que la edad media de los sacerdotes está en 35 años”.

• “La juventud del clero no está justificada por la posibilidad de los sacerdotes greco-católicos de casarse, sino por el gran fermento que siguió a la caída del régimen comunista”.

• A principios de los 90, “los jóvenes iban en la búsqueda de los valores fuertes y redescubrieron las raíces cristianas, quedando atraídas por ellas”. Así, las vocaciones “han explotado” en los seminarios y también en los monasterios. “Una joven iglesia resucitada”, por tanto, que da testimonio “de las palabras de Tertuliano sobre la fecundidad de la sangre de los mártires”.

• La misión de la iglesia greco-católica en Ucrania es “manifestar la comunión entre la iglesia de rito oriental bizantina y la latina, mostrando la catolicidad de la iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica, que vive en una sinfonía de formas y tradiciones”. “Aprendí de Juan Pablo II el método ecuménico que pasa a través de las relaciones personales, capaces de hacer caer muros, prejuicios y divisiones”.

• Así, nuestra iglesia junto con las tres iglesias ortodoxas presentes en Ucrania (la iglesia ortodoxa ucraniana, dependiente del Patriarcado de Moscú; la iglesia ortodoxa autocéfala, y el Patriarcado de Kiev), se propusieron “una alianza estratégica para evangelizar la cultura moderna anunciando los valores cristianos”.

• “El mismo dinamismo de secularización que se vive en Europa toca también a nuestro país...”. Las iglesias tienen la responsabilidad de “transmitir a las nuevas generaciones su gran patrimonio”. Es un desafío cultural “ligado a la traducción de los textos litúrgicos: traducir quiere decir, de hecho, encarnar los verbos cristianos en la cultura actual”.

• Es importante “el servicio de las comunidades cristianas en una sociedad pos comunista que está reconstruyendo sus estructuras y en ellas, la Doctrina Social de la Iglesia, es una parte fundamental de la evangelización”.

• Sobre las relaciones con el gobierno de Ucrania Shevchuk dijo: “soy un ciudadano ucraniano, y debo respetar a mi presidente, pero espero que también mi presidente me respete”.