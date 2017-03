Piñera lanza candidatura presidencial con duras críticas a Bachelet y a la Nueva Mayoría

"Tenemos que desterrar la cultura del ´cada día puede ser peor´", dijo el ex presidente en directa alusión a la Presidenta Bachelet. Además, reiteró la existencia de "una campaña sucia" en su contra y llamó a no utilizar a su familia "para atacar mi candidatura". Valoró los avances obtenidos durante su administración pasada pero admitió que "tuvimos aciertos y errores".

“Dada la difícil encrucijada que vive Chile y la importancia decisiva de esta elección presidencial, sentí en lo más profundo de mi ser que mi deber era asumir este desafío y encarnar este liderazgo”.

Con estas palabras Sebastián Piñera lanzó su tercera candidatura presidencial. Ante decenas de adherentes y militantes de Chile Vamos -entre los que se encontraban alcaldes, parlamentarios y ex ministros- apostados en la explanada del Parque Quinta Normal, el ex mandatario destacó los avances alcanzados durante su administración y pidió perdón por los errores.

“Tuvimos aciertos y errores. Por los errores pido perdón. Por los aciertos agradezco y felicito a mis compatriotas. Pero también es verdad que a pesar de todas las dificultades no tenemos nada que ocultar, dijo el ex Presidente.

Entre los avances alcanzados durante su gestión, Piñera destacó el proceso de reconstrucción tras el 27F, el rescate de los 33 mineros, el crecimiento económico y la creación del Ingreso Ético Familiar, entre otros. “En síntesis, cumplimos con los chilenos y entregamos el 2014 un Chile mejor que el que recibimos el 2010”, señaló.

Críticas a Bachelet

Por otro lado, el discurso de doce páginas que leyó el ex jefe de Estado en la tarima dispuesta por su equipo, estuvo marcado por fuertes críticas a la gestión de Michelle Bachelet y a Nueva Mayoría. “El Gobierno de la Nueva Mayoría ha sido un mal Gobierno para Chile. Los chilenos lo sabemos, lo sentimos y lo sufrimos. Digo esto con dolor, pero al mismo tiempo con mucha convicción y con buenos argumentos”, manifestó Piñera.

De esta manera, el ex mandatario cuestionó las reformas estructurales del actual gobierno como la reforma tributaria, la laboral y la educacional. “Fueron mal concebidas, peor implementadas y han producido resultados muy negativos”. Asimismo, indicó que “la delincuencia, la drogadicción y el terrorismo crecen. La calidad de la educación se estanca, la salud está en crisis. El Estado de derecho se debilita”.

“Sabemos que una inmensa mayoría de chilenos piensa que Chile está recorriendo el camino equivocado, que estamos estancados o retrocediendo, lo que genera una enorme frustración y desesperanza en los chilenos (…) La Nueva Mayoría prometió regalarnos el presente, pero la verdad es que nos está arrebatando el futuro. Sabemos que prometió muchos derechos en el papel, pero los ha está destruyendo en la realidad. Los que se dicen progresistas, están frenando el impulso del país”, añadió.

En esta línea, Piñera aseveró que “un buen Gobierno debiera escuchar a la gente y corregir el rumbo. Desgraciadamente, el Gobierno de la Nueva Mayoría no escucha, no rectifica e insiste, con ideologismo y porfía, en un camino que los chilenos no queremos y está produciendo resultados negativos”.

“En esta elección tendremos los chilenos que decidir entre avanzar o retroceder, entre unidad o división. Entre diálogo o confrontación. Entre cambio o continuidad. Entre el Chile unido y desarrollado que queremos para nuestros hijos o el Chile dividido y estancado por el cual nos conduce la Nueva Mayoría (…) Chile Vamos, y todos los que creemos en el cambio, tenemos una responsabilidad inmersa de actuar con unidad y grandeza en la campaña presidencial y también en la parlamentaria”, acotó.

En este contexto, Piñera lanzó una crítica directa a la Presidenta Bachelet: “Tenemos que desterrar la cultura del ‘cada día puede ser peor’. Ello sólo ocurre cuando se hacen las cosas mal. Chile ha demostrado ser un país resiliente frente a los desastres de la naturaleza pero muy vulnerable ante los malos Gobiernos. La buena política puede mejorar la calidad de vida de los chilenos, pero la mala política la puede destruir. Aún quedan muchos “mineros rezagados” por rescatar en nuestra sociedad, y para ello necesitamos un buen Gobierno”.

Campaña sucia

Durante su intervención, Sebastián Piñera reiteró la existencia de “una campaña sucia en su contra” y llamó a no utilizar a su familia para enlodar su candidatura.

“Esta campaña está empezando mal. Se ha instalado un ambiente de divisiones, descalificaciones, querellas y comisiones investigadoras, muchas veces sin fundamentos y reñidas con la verdad. Se está instrumentalizando a los organismos públicos, la Fiscalía y el Poder Judicial, para atacar a los adversarios políticos, sin ningún respeto con la verdad”

De esta manera, aseguró que “mi familia y yo hemos sido víctimas permanentes de esta inescrupulosa y a veces canallesca campaña sucia, orquestada y planificada por unos pocos, pero con el apoyo y complicidad de muchos. Sabíamos que la política es noble y dura. También a veces sucia. Pero no anticipábamos estos niveles de odiosidad y mentiras. Les pido a esos que instigan estas campañas, que no utilicen a mi familia para atacar mi candidatura”.

Fideicomiso ciego

Uno de los puntos más esperados del discurso del ex Presidente eran las medidas que adoptaría frente al fideicomiso ciego si llegara a La Moneda nuevamente. Esto, en medio de las críticas por los últimos antecedentes del caso Exalmar.

Al respecto, el ex mandatario aseguró que “cumpliré estrictamente con la letra y el espíritu de la exigente que el Congreso acaba de aprobar. No participaré en la administración ni gestión de ninguna empresa y tomaré todas las medidas necesarias, incluso yendo más allá de lo exigido por la Ley, para separar totalmente mi rol de Presidente y abandonar cualquier interés por que sea de carácter privado”

Propuestas y prioridades

“Como Presidente me esforzaré por promover tres principios básicos. La libertad, la justicia y el progreso”, dijo el ex Presidente.

En esta línea, añadió que “estos principios los promoveremos en un marco de respeto por otros valores esenciales como el valor de la vida y dignidad de todas las personas, el valor de la familia como el lugar privilegiado para que las personas nazcan, se quieran, se formen, se eduquen, se protejan y aprendan a vivir en sociedad. El valor del orden y la seguridad. El respeto entre hijos y padres, entre alumnos y profesores, entre ciudadanos y autoridades. El necesario equilibrio entre los derechos y deberes y la protección de nuestra naturaleza”.

En cuanto al rol del Estado, Sebastián Piñera manifestó que “promoveremos un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado”.

“Las prioridades de nuestro futuro Gobierno serán las prioridades de la gente: la solución de sus problemas, la promoción de sus sueños, el aprovechamiento de sus oportunidades, el mitigamiento de sus temores y la búsqueda de su felicidad. Para ello nuestro futuro Gobierno, mantendrá lo bueno y corregirá lo malo que ha hecho el Gobierno actual”, acotó.

De esta manera, el ex mandatario mencionó las principales prioridades de su programa: el empleo; la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo; a educación y capacitación de calidad; mejorar la salud y la infraestructura de los hospitales; y mejorar las pensiones y la integración de nuestros adultos mayores.

