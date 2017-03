Franco a Peña: “En honor a la política pido que se cierre la grieta definitivamente”

“Dejemos de pelear y levantar tonos porque la sociedad está mirando y nos cobrará caro. Cuando no vemos el problema de gente viene `el que se vayan todos´. En honor a la política pido que se cierre la grieta definitivamente, y no retóricamente para abrirlas aún más”, dijo el diputado nacional por Misiones, Jorge Franco al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien presentó el informe de gestión de 2017 ante el Congreso Nacional.

Agregó que da la sensación de que “estamos viviendo en dos países diferentes. Cuando se habla del federalismo siento una inquietud al respecto porque hasta el momento el único federalismo que se ve es el de tirarle los servicios a las provincias y no su correlato financiero”, manifestó.



“Pasó con la educación y la salud. Vemos como día a día nos dicen a las provincias que en el marco del federalismo se deben tomar decisiones, pero qué decisiones vamos a tomar si nuestro caso –como otras provincias- somos pobres y sin correlato financiero”, resaltó.



Sobre el programa Remediar indicó que resolvía una cosas muy sencilla, pero esencial en materia de medicamentos. “Cuando una persona de bajos recursos iba al médico llegaba con un problema y salía con otro, el de la receta para –en el mejor de los casos- se los pagara el intendente, y este permitía el acceso a los medicamentos”, explicó.



“Ningún diputado estaría en contra de un pedido del ministro de Salud de la Nación para comprar medicamentos. Esas cosas no me cierran. Lo que me interesa es que los medicamentos lleguen y el Estado tiene la obligación de cumplir con ello. La salud no debe tener un concepto de gastos, sino de toma de decisiones ante prioridades”, relató.