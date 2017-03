El Consejo Responsabilidad Fiscal aprobó nuevos lineamientos en materia de control del Gasto Público 

En la ciudad de Mendoza, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en el plenario integrado por las provincias y la Nación, estableció los nuevos criterios que deberán ser tenidos en cuenta para la redacción de la futura ley de responsabilidad fiscal. La reunión estuvo encabezada por su presidente, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y por su Secretario Ejecutivo, Martín Kerchner, ministro de Economía de Mendoza, de la cual Misiones, con el titular del área Adolfo Safrán, ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo Suplente.

También estuvo presente, el Secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli; el Secretario de Hacienda de la Nación. Rodrigo Pena, y el Subsecretario de Provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero.



Durante el cónclave, se hizo presente el gobernador anfitrión Alfredo Cornejo, quien compartió unas reflexiones sobre la importancia del funcionamiento del Consejo.



Los puntos más importantes que fueron acordados son:

a) Todas las jurisdicciones, excepto el Gobierno Nacional, deben respetar que el Gasto Público no aumente en términos reales, es decir no debe aumentar por encima de la tasa de inflación. Se pueden deducir de este cálculo los gastos financiados por transferencias del Gobierno Nacional, las transferencias a municipios y aquellos gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales. Por ejemplo, con el reciente anuncio de la escolarización obligatoria a los 3 años que impulsa el Gobierno Nacional, los Gobiernos provinciales pueden verse obligados a aumentar su nómina salarial educativa por encima de la pauta de inflación dado que deberían incorporar nuevos docentes; en ese caso este mayor gasto no se tiene en cuenta para el cálculo de esta Regla Fiscal.

En el caso del Gobierno Nacional, la excepción se funda en que por la ley de movilidad jubilatoria, mientras la tasa de inflación presente una curva descendente, en el año corriente las jubilaciones y pensiones del ANSES aumentarán por encima de la inflación (pues se calculan en base a la inflación pasada que ha sido mayor) lo cual hace que sea de imposible cumplimiento antes del año 2019.

b) Para aquellas jurisdicciones cuya tasa de endeudamiento supere los parámetros previstos en la ley de responsabilidad fiscal y/o presenten resultado corriente primario deficitario deben cumplir con esta segunda Regla que el Gasto Primario Total debe permanecer constante en términos reales neto de las transferencias del Estado Nacional, las transferencias a los municipios y los gastos de capital que dispongan de alguna fuente de financiamiento.

Esta Regla solo aplica a las jurisdicciones que presenten por lo menos una de las dos condiciones, para lo cual el Gasto Primario Total no puede aumentar por encima de la tasa de inflación. La meta es que para el año 2019, las jurisdicciones no registren déficit corriente primario, y en caso de no alcanzar este objetivo deberán seguir cumpliendo con estas Reglas enunciadas.

En el caso de la provincia de Misiones, no se supera la tasa de endeudamiento, y ha registrado usualmente un resultado corriente superavitario, de manera que esta norma no aplicaría.

c) Las jurisdicciones no pueden aumentar la planta de personal por encima del crecimiento vegetativo de su población, a excepción de aquellas jurisdicciones que alcancen el equilibrio fiscal y que deban prestar mayores servicios de salud, seguridad y/o educación. Esta norma ha previsto la excepción de varias jurisdicciones que, teniendo equilibrio fiscal registran demanda de mayores servicios sociales por parte de la sociedad, a fin que puedan atender estas demandas (mayor cantidad de escuelas, hospitales, centros de salud y/o comisarías por ejemplo). En este sentido, Misiones es la quinta provincia a nivel país con menor cantidad de empleados públicos por habitante, superada únicamente por las cuatro jurisdicciones del país central (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), lo que muestra a las claras la responsabilidad fiscal que ha tenido el gobierno de la renovación desde el año 2003 a la fecha.

d) Se asume el compromiso de no incrementar la carga tributaria a las actividades productivas. Esta norma, busca dar una clara señal al sector privado para generar la confianza necesaria a fin que concreten inversiones en el sector real a sabiendas que no se verán sorprendidos con mayor presión fiscal a la actual.

e) En los últimos seis meses a la finalización del mandato, no se puede incrementar el gasto corriente de tipo permanente. A esta Norma se la conoce como Regla de Fin de Mandato, y lo que pretende es evitar decisiones que se puedan adoptar por parte de un gobierno saliente que produzca un serio perjuicio a la Administración con medidas en los meses previos a culminar el mandato, tales como incorporación masiva de personal, pases a planta permanente, aumentos salariales desmedidos, asunción de compromisos a largo plazo que genere una erogación permanente, entre otras medidas.

f) Creación de Fondo Anticíclico Fiscal: Cada jurisdicción debe constituir una reserva monetaria con el excedente de recursos corrientes netos de afectaciones específicas que solamente puede ser utilizado en situaciones de emergencia o excepcionales, o en caso que durante 3 meses consecutivos la recaudación exponga una caída en términos reales. Esta medida ya es utilizada por algunas provincias, y en Misiones ha sido frecuente constituir reservas para atender este tipo de situaciones.

Cabe aclarar que, el Consejo de Responsabilidad Fiscal es integrado por las provincias y la Nación, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, San Luis y La Pampa, a quienes se les ha cursado la invitación para adherirse a la misma.