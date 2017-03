Futsal FIFA: sigue la disputa de la Copa Integración

El pasado lunes continuó la Copa Integración de Futsal FIFA posadeño, con la disputa de la 2da fecha en las instalaciones del polideportivo “Finito Gehrmann”.

En el primer encuentro, Huracán que debutó en el certamen (consiguió los tres puntos la jornada anterior al no presentarse Guaraní Antonio Franco) derrotó con un contundente 5-2 a El Brete.

Posteriormente la “Franja” en su presentación goleó 5-1 a Atlético Posadas que aún no sumó en el campeonato.

Asimismo en el partido de la fecha, Jorge Gibson Brown salió victorioso en un partidazo. Se impuso 5-4 sobre Crucero del Norte.

Y en último choque de la noche, Argentinos Juniors candidato para quedarse con la copa, venció por la mínima a Luz y Fuerza.

LA PRÓXIMA FECHA

Lunes 27:

20 hs. Luz y Fuerza vs Jorge Gibson Brown

21 hs. El Brete vs Guaraní

22 hs. Huracán vs Atlético Posadas

23 hs. Crucero del Norte vs Argentinos Juniors