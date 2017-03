"La democracia sirve en la medida que todos participemos por el bien común"

Así lo afirmó en entrevista exclusiva con el ex ministro Coordinador de Gabinete de Misiones y ex preso político de la última dictadura militar Ricardo “Pelito” Escobar, quien estuvo privado de su libertad desde el 23 de octubre de 1976, cuando tenía apenas 17 años, hasta el 28 de diciembre de 1983. “Hay que gente de mi generación que nunca simpatizó por la democracia y piden todo el tiempo mano dura sin saber de lo que hablan”, señaló.

En ese sentido, rescató la frase del primer presidente elegido por el pueblo luego de la dictadura, Ricardo Alfonsín, quien en su momento dijo “prefiero el bullicio de la democracia antes de la paz de los cementerios”.

Cuando detuvieron a Escobar él era un joven militante, con ideales y la convicción de que el país podía estar mejor. “En Misiones mucha gente desapareció. Pero en otros lugares la realidad era más dura. Si yo con la intensidad de mi militancia caía preso en otra provincia iba a terminar muerto”, advirtió.

En 1981, por primera vez su esperanza de recuperar la libertad se apagó. Llevaba más de cinco años presos y el panorama no era prometedor. Sin embargo, la derrota en la Guerra de Malvinas, hizo que muchos presos políticos sean liberados, y allí la expectativa de volver a ser libre renació.

“No nos mataron cuando estábamos encarcelados por la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Si no fuese por ellas yo sería un desaparecido más”, destacó.

Respecto a su liberación, Escobar recordó que “estábamos presos en Rawson, éramos 19 misioneros y por pedido de (el entonces Obispo de Posadas) Jorge Kemerer volvimos a la provincia donde nos estaba esperando el gobernador (Ricardo) Barrios Arrechea, quien nos recibió como ex presos políticos. No me voy a olvidar más de eso y cada vez que me lo encuentro se lo agradezco”.

Después de vivir el calvario de estar privado de su libertad, “Pelito” tuvo otra lucha mucho tiempo después de ese suceso, esta vez con su salud. Tras varios años de sufrimiento, tuvo que ser operado por un trasplante de riñón.

“En esa época yo me miraba al espejo y pensaba en que me iba a morir. Cuando los militares me secuestraron, me dispararon y la bala me provocó una fibrosis que fue dañando mis riñones, hasta que mucho tiempo después me tuve que operar porque de a poco mi vida se estaba apagando. Estoy muy agradecido con mi hermana menor, quien fue la donante”, detalló.

Luego de todo lo que le tocó vivir, el ex Ministro Coordinador de Gabinete ganó más fuerza y su defensa de la memoria, la verdad y la justicia se transformó en el motor, en su día a día. “La memoria es la base para construir una sociedad más justa. Espero que las nuevas generaciones retomen las banderas de la democracia para mejorar nuestra realidad”, remarcó.

Sobre los jóvenes, señaló que “están despiertos y observan todo, más allá de que no se involucren tanto en la política como en los años 60 y 70, donde éramos más rebeldes y luchábamos para que las cosas cambien”.

Para concluir, reiteró que “yo luchaba por una Patria justa y soberana y lo seguiré haciendo, tal como lo hacía en esa época oscura para nuestro país”.