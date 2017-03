Un diagnostico que te deja sin palabras (Por Dr M. Barrera)

Hace unos días se conmemoro El Día Internacional del Cáncer Infantil, para ser más preciso el 15 de febrero…

Buenos días, un nuevo encuentro, hoy un tema que nos toca a todos, de alguna u otra forma…

Como todas las cosas, lo importante es difundir, hablar, concientizar todos los días…

Cuando nosotros los médicos, los que trabajamos con niños, debemos anunciar a los padres, diagnósticos como este no resulta fácil,

Tengo un respeto especial por colegas como la Dra. Sandra Borchichi, la Dra. Silvana Alderete, el Dr. Fernando Villán González,… quienes pertenecen al Servicio de Hemato-Oncologia de mi querido Hospital de Pediatría, sin dejar de reconocer al gran grupo de personas que trabaja con ellos…

Alguna vez ya escribí sobre ello… Pero la vida tiene esas cosas y cada tanto te golpea tan fuerte, que te recuerda que eres un simple mortal… que ciertas enfermedades le tocan a cualquiera, que no importa tu edad, tu color de piel, el Dios que adoras, simplemente te toca…

Y aquí, como todo en la vida, también existen dos lugares, dos puntos… en una vereda los profesionales, en la otra el paciente y su familia.

Los pequeños pacientes, no suelen entender porqué tanto dolor, porqué deben pasar por tantos pinchazos, remedios, dolores de panza, vómitos, quedarse pelado… los padres y hermanos no pueden entender porqué les paso esto a ellos… mamá y papá deben tomar decisiones que los llevarán por caminos tristes, duros, difíciles y con un destino incierto…

Alguna vez cuando me tocó de cerca, maldije a los cuatro vientos, alguien me dijo que el tratamiento era peor que la enfermedad… mi respuesta fue, en parte es cierto, pero no sabemos quién ganará por lo tanto todos deben pasar por lo mismo… es una oportunidad más… y son muchos más los que ganan… aunque los que pierden nos dejan su marca a fuego…

Cada uno de nosotros, de alguna forma puede acercarse a entender lo que pasa la familia, lo que pasa el paciente… Pero muy poco se piensa en lo que le pasa al médico, al enfermero, al equipo de salud…

Cuando no logramos vencer, cierta parte del mundo se derrumba, es un pequeño terremoto, rápidamente se pone en movimiento el proceso de reparación, hay un nuevo paciente que edificará nuevamente y nos dará la paz interior para volver a seguir… volver a intentar…todos forman parte del libro de nuestras vidas, los que superaron la enfermedad y los que no lo lograron…y aun así de ellos tenemos nuestros mejores recuerdos… será nuestra manera de defendernos?…

En la facultad, cuando estamos estudiando para ser médicos, nos forman, nos enseñan protocolos, nos dicen: ‘un paciente con determinados síntomas, más determinado laboratorio, tiene esta enfermedad y se le debe dar este tratamiento… Nos preparan para el éxito… no te preparan para el fracaso, y medicina no es una ciencia exacta… dos más dos en medicina son cinco!! Y muchas veces la gente te mide con eso… sos buen o mal médico según el resultado… medicina no puede prometer resultados… pero esa es otra historia…

La historia que quería contarles, o mejor la otra parte de la historia, nos habla del agradecimiento, más allá del dolor de la perdida… nos habla del agradecimiento más allá de los tratamientos cruentos, nos habla del agradecimiento hacia el equipo de salud que no abandona la lucha… que cuando es imposible curar… acompaña, hace que el camino aunque sea duro, sea recorrido con dignidad… Nos enseña que el dolor nos une, y esta unión nos hace fuertes para enfrentar lo que vendrá…

Mi respeto y admiración de siempre para estos colegas.



Dr. Mario Armando Barrera.

Neurocirujano Infantil.

Especialista en Pediatría.

Post grado en Atención Primaria de la Salud.