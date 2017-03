Desde Vanguardia Radical "advertimos que se venían tiempos de ajustes", dice legisladora

La diputada María Angeles Losada sostuvo en declaraciones a que desde su expresión política, escindida del radicalismo socio del PRO en la alianza Cambiemos, seguirán en la vereda de la defensa de los derechos conquistados y en el reclamo de aquellos que hayan sido quitados. "Vamos a seguir reivindicando las conquistas y lo dice alguien que no fue kirchnerista", afirmó. Agregó que tiene la convicción de que se debe estar "del lado de la gente".

"Y la gente en los 12 años de gobierno kirchnerista ha conquistado derechos, adquirido la Asignación Universal por Hijo, han tenido paritarias nacionales, los jubilados mejoraron sus ingresos, han resuelto conquistas laborales, hubo desarrollo en la producción nacional. Todas estas cuestiones merecen que los representantes del pueblo las estemos defendiendo", expresó la legisladora.

En este sentido, Losada sostuvo que muchas de las acciones judiciales contra ex miembros del gobierno kirchnerista son "persecuciones políticas" porque están inscriptas en ese marco.

Observó que hay cuestiones que no son tratados de la misma manera. "Lo que han hecho otros gobiernos han sido actos de corrupción y lo que hace (el presidente Mauricio) Macri son errores y conflictos de intereses?, no. El Panamá Papers es un delito. El haber eludido controles fiscales es delito. Me parece que elegir cuándo soy República y cuándo soy (una república) banana me parece que no está bueno. La gente los votó para ser República", apuntó.



Para la legisladora de Vanguardia Radical marzo fue un mes "muy intenso" en términos de reivindicación de derechos y puesta en agenda y de ausencia de derechos.

"El 8M ha sido muy simbólico y el 24M también, a eso hay que agregar el 6, 7 y 8 de marzo. Me parece que el M este año ha sido muy bueno pero no lo fue para el que es M (macrista). Pasamos de la K a la M y parece que la M ha tenido más gente en la calle para expresarle su no que para expresarle su sí", puntualizó.