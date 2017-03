La CEM integra en Came una comisión específica por las asimetrías

La Confederación Económica de Misiones conforma con sus pares de provincias limítrofes una comisión específica en el ámbito de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa con el objetivo de abordar la crítica situación actual. Desde esta manera se complementan otras gestiones, que la CEM viene asumiendo además de con su entidad madre, con el gobierno provincial en una tarea mixta con el fin de que se concreten medidas urgentes.

En la primera reunión de la comisión que integran entre otros, representantes del sector privado de Mendoza, afectada por su proximidad con Chile, desde la CEM se insistió con la necesidad de aplicar políticas fronterizas de fondo que contrarresten las asimetrías y permitan recuperan competitividad con alcances sostenidos en el tiempo.

“Se están buscando soluciones de fondo porque la situación es muy crítica, esto así no puede seguir. La situación es muy negativa, no podemos seguir sosteniendo este contexto”, aseguró Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la entidad gremial empresaria provincial.

Preocupación

El feriado por el Día de la Memoria, profundizó la disparidad entre las provincias y los países limítrofes, entre ellas la de Misiones, en la que según un relevamiento de CAME, agudizó la baja en las ventas, como consecuencia del éxodo a Brasil y Paraguay, este último caso, sigue siendo el de mayor impacto.

Al respecto, Díaz Beltrán afirmó “queremos sostener el empleo porque se está viendo con mucha fuerza la pérdida de puestos de trabajo y si seguimos así los que dependen de un sueldo no van a tener ni siquiera la posibilidad de ir a Paraguay. Venimos pidiendo medidas urgentes desde hace tiempo y que tienen que ver con la posibilidad de establecer un régimen impositivo diferenciado para la provincia (uno de las solicitudes es la reducir el IVA al 10.5)”.

“Por la crisis cerraron en la provincia alrededor de mil comercios, según la Confederación Económica de Misiones”, cita en su exposición, la CAME.



Éxodo y sangría

Según el relevamiento que dio a conocer la entidad gremial empresaria nacional, “en 2016, sólo por el puente Posadas-Encarnación, pasaron 12 millones de personas. Por este paso que une ambas ciudades cruzan diariamente entre 40 a 45 mil personas; en dos años, lo hicieron por tren dos millones. En el feriado largo del Carnaval 2017, se trasladaron 190 mil argentinos, gastando 124 millones de pesos” detalla, sin especificar datos del último fin de semana largo que mostró un panorama diferente.

Se estima que por mes los posadeños en Encarnación dejan unos 40 mil millones de guaraníes a los comerciantes paraguayos (115 millones de pesos. Es decir, 1.380 millones de pesos anuales aproximadamente, sin contabilizar los feriados) y agrega que según información publicada por el diario paraguayo ABC “las compras de argentinos en la ciudad de Encarnación se triplicaron en los últimos meses”.

Peaje en el puente, ¿una solución?

Una de las alternativas, que está en estudio es la de cobrar un canon para cruzar hacia Encarnación desde Posadas, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Aunque desde Nación no han brindado considerables detalles al respecto, ya se especula con esta alternativa.

“No tenemos muy claro cómo se va a implementar, no sabemos que van a hacer con los fondos, pero lo que planteamos es que si se recauda algún fondo y se pudiera financiar alguna tasa para nosotros (compensar la reducción del IVA, como pide Misiones, sería una posibilidad ), terminaría devolviéndole al consumidor la baja de costo local; pero tiene que estar dentro de un paquete de medidas de fondo, no pasa por cobrar un peaje, una medida independiente no va a solucionar la situación”, aseguró Díaz Beltrán.

Crisis, sin antecedentes

El informe de CAME advierte “que en Misiones nunca se registró una crisis similar. Si la fuerte presión tributaria no baja, sumado a la 'aduana paralela' creada por la Dirección de Rentas de Misiones (DGR), a los impuestos federales, provinciales, municipales, aseguradoras de riesgos de trabajo, aportes jubilatorios y el 21% en concepto de IVA -algo que en el Paraguay no sucede-, la caída será peor.

Rediscutir impuestos

Respecto de la política fiscal ejercida por el organismo recaudador provincial, desde la CEM han manifestado que “amerita una revisión al respecto” y en su oportunidad solicitaron rediscutir entre otros ítems, el del cobro de ingresos brutos a las exportaciones misioneras, carga que deben asumir quienes venden sus productos fuera del país desde Misiones.

En tanto que sobre los controles de ingreso de mercaderías, desde la entidad gremial empresaria provincial sostuvieron en la reunión de CAME, lo que expresaron en varias oportunidades en el ámbito local, “que al anunciarse su aplicación generaba expectativas porque iba a resguardar la producción misionera, pero con el paso del tiempo se convirtió en una práctica burocrática”.

En varias oportunidades desde la CEM, expresaron que “no se pretende que se deje de cobrar impuestos, ni mucho menos desfinanciar la provincia” pero han dejado en claro que es necesario evaluar el esquema impositivo.

Las diferencias con los países de vecinos

En la comisión de provincias fronterizas de CAME, se instaló en la agenda las diferencias en materia impositiva con Paraguay y Brasil, cuya falta de competitividad se ve incidido por el retraso cambiario.

Para destacar algunas diferencias: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en el país es del 21%, en Paraguay sólo alcanza el 10% y en Brasil el impuesto equivalente, denominado Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios o ICMS (aunque en este caso es un impuesto de cada Estado), tiene tasas que varían según el producto dentro del rango del 7% al 19%.

Otro caso es el del impuesto a las Ganancias, que en Argentina es del 35%, mientras que en Paraguay asciende al 10% y en Brasil según la actividad varía entre el 15% y el 25%.

Estos dos ejemplos muestran que una menor presión fiscal en los países vecinos, lo cual explica los menores precios que se pueden encontrar cruzando la frontera, observaron desde la CEM, entre otras consideraciones.