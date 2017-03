Desarrollo Social asistirá de manera continua a la jubilada que no tenía para pagar su compra

El subsecretario de Acción Social, Héctor Llera, dijo que desde el Ministerio de Desarrollo Social se han comprometido con la familia a tramitarle la tarjeta social; además de refaccionar su vivienda que cuenta con muchas goteras.

La familia está compuesta por tres personas discapacitadas; una ya realizó el trámite para obtener la pensión y las tarjetas se las vamos a tramitar con un monto más elevado. “Una de las personas dormía en el piso. Le conseguiremos cama y colchón”, indicó Llera.

La jubilada reconoció que este lunes, por desesperación de no tener para alimentarse, quería llevarse sin pagar carne, un paquete de fideos, de arroz y puré de tomates del hipermercado. Finalmente los policías pagaron su compra. “No me alcanzaba el dinero y la situación me obligó a querer llevar los alimentos”, expresó la mujer.

El hecho sucedió en la tarde del lunes en el gran local comercial emplazado en la zona de la Terminal de Posadas.