Fútbol posadeño: modificaron la primera fecha del torneo Apertura 

Durante la sesión ordinaria de este lunes, la Liga Posadeña de Fútbol realizó el sorteo de la etapa Apertura del torneo Oficial 2017 “35º aniversario del programa De la Tribuna”, copa “Irma Storti y Otto Pigerl”, el cual se pondrá en marcha el próximo fin de semana.



Debido a la falta de efectivos el día sábado, por el operativo de seguridad que requiere el cotejo de Guaraní y Defensores de Pronunciamiento por el Federal A, sólo tres partidos se disputarán el sábado desde las 16, y no cinco como se habían programado inicialmente, mientras que el domingo se completará la jornada inaugural con los restantes tres.

El Apertura, se jugará por el sistema de todos contra todos, a una rueda, clasificando los primeros ocho equipos que comenzarán a eliminarse en partidos de ida y vuelta en la etapa de cuartos de final.

Como preliminar, jugarán las reservas, a excepción de Crucero del Norte, que no presentará esa divisional.



Programación

Sábado 1:

Crucero del Norte vs Luz y Fuerza, en Santa Inés.

El Brete vs Atlético Posadas, en El Brete.

Deportivo Corpus vs Huracán, en Corpus

Domingo 2:

Jorge Gibson Brown vs Guaraní Antonio Franco, en Brown.

La Picada vs Ágil, en Villa Cabello.

Sporting vs Bartolomé Mitre, en Santo Pipó.