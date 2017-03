Automovilismo: se presentó la 1ra fecha del Misionero de Pista

Este martes por la mañana se realizó la presentación del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista, cuya primera fecha será el próximo fin de semana en el autódromo Ciudad de Oberá organizada por el ACO y fiscalizada por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo.

Para anticipar lo que se viene, en la conferencia de prensa estuvieron dando detalles, los pilotos Juan Pablo Abente, Luis “Nacho” Recalde, Marcos Nuñez de la Copa Fiat 1.4 y Tomás Sniechowski del TP Clase 2. Los dirigentes: el presidente de la FeMAD, Héctor Alenka, el titular del Automóvil Club Oberá, José “Pepe” Nikolajuk acompañado del dirigente Carlos Morales, Sergio Yayo Torres de la Asociación Misionera Pilotos y Preparadores de Autos de Competición, Eduardo Alvarez de la Asociación Argentina de Volantes.

La actividad oficial empezará el sábado a las 8 con la administrativa y técnica previa. A las 11 la reunión de pilotos, a las 12 los entrenamientos de la Clase 1, Copa Fiat 1.400cc, TP Clase 2 y el TC4000 Misionero. A partir de las 15.20 las clasificaciones.

El domingo serán las competencias. Las primeras carreras 10 y la segunda carreras desde las 12. En total ocho espectáculos que prometen ser imperdibles.

Héctor Alenka FeMAD “estamos contentos por la buena expectativa que hay, pilotos que debutaran varios retornos.

Se mantiene el formato de carreras, las cinco primeras serán de la etapa regular y las tres últimas los play off. Lo que se cambió la puntuación de la etapa regular, en las anteriores otorgaba cinco puntos para el ganador de la competencia, en esta ocasión va a puntuar hasta el quinto esos puntos van a ser para los play off. Es no premiar solo al ganador de la carrera”.

Yayo Torres AMPPAC: “la idea es cerrar el presupuesto para premiar hasta el quinto puesto. Todo para darle lo que mereces los pilotos”.

Tomás Sniechowski Clase 2: “estamos con muchas ganas de comenzar el año en el Misionero y dar un buen espectáculo”.

Juan Pablo Abente Copa Fiat 1.4: “venimos de ser campeones, trabajamos mucho para llegar de la mejor manera y repetir con un bicampeonato”.

Marcos Nuñez Copa Fiat 1.4 “vamos a probar el viernes para dejar todo en condiciones en la Copa Fiat. Con el Fiat Uno vamos directo con la actividad del sábado”.

“Nacho” Recalde Piloto Solidario (Copa Fiat 1.4“El auto está preparado, vamos a colaborar con el Hogar Santa Teresita de Oberá, el lunes hacemos la entrega y luego con el Turismo Nacional en Posadas con el hogar Creación”.