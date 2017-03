El admirado pediatra Abel Albino logró romper la habitual histeria del "talk show" político del canal América por las noches cuando participó en el programa "Intratables", conducido por Santiago del Moro, y logró el silencio y la calma de todos los participantes.

Albino contó cómo Salta logró bajar la mortalidad infantil con el asesoramiento de la Fundación Conin y apostó a que se avance mucho más. Cuestionó que no se aborde a los niños que se drogan. "No hay derecho a que eso suceda; somos buena gente, todos queremos un país mejor, ayudar, colaborar. Si coincidimos con eso, por qué Conin no puede ser un punto de encuentro", planteó.