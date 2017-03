Sabrina mejoró su audición a través de una vincha auditiva

Se llevó a cabo en la mañana de este jueves la colocación de una vincha auditiva en el Hospital Materno Neonatal a Sabrina, una beba de 1 año y 9 meses que nació con una malformación en su oído derecho, quien a partir de hoy podrá escuchar con normalidad. En Misiones es la primera vez que se realiza en el sector público y nuevamente estamos siendo pioneros utilizando tecnología de última generación.

La beba, nacida en Oberá fue derivada a Posadas para que la evaluaran. Luego de realizarle estudios de tomografías potenciales evocados por vía ósea, para analizar el estado del oído interno, interconsultas con genetistas y otorrinos, se le diagnosticó microtia y se determinó que el tratamiento para ella era el uso de una vicha auditiva.

Sabrina Talavera es la más chica de 3 hermanos. Su padre Víctor Argentino y su Madre Leida son de Campo Viera y manifestaron estar muy contentos porque Sabrina va a escuchar con normalidad. “La atención fue excelente desde el primer día que vinimos por parte de todos los médicos del Hospital Materno Neonatal” comentó la madre.

Natalia Zajaczkowski, fonoaudióloga del Hospital Materno Neonatal explicó que “en este caso el paciente al tener una malformación del pabellón, no tiene la orejita, no puede utilizar un audífono convencional; entonces la vinchita se coloca y el audífono queda apoyado al hueso y la conexión se hace directamente al oído interno. Por eso es importante los estudios previos para determinar su normal funcionamiento del oído interno”.

La microtia es una malformación poco frecuente, “que se da más en varones que en nenas y hay muchas causas que las pruducen: genéticas, infecciosas, la rubiola, un virus que se llama citomegaloviru. En general es sólo de un lado, pocas veces es bilateral, y por suerte ya tiene solución. Antes los chicos que nacían con este problema, no contaban con esta posibilidad y había que reeducarlo de otra manera” finalizó la Licenciada Zajaczkowski

Por su parte, el Dr. David Halac, Gerente Asistencial del Hospital Materno Neonatal contó que “es la primera vez que se hace este procedimiento en un Hospital Público en la provincia de Misiones. Por suerte estamos siendo pioneros y usando tecnología de última generación”. Resaltó la tarea de las fonoaudiólogas que trabajan en el tema, “que están permanentemente atrás de los pacientes, no solamente atendiéndolos, sino también haciendo la gestión ante los distintos organismos para que esto se pueda llevar adelante. Ustedes saben que esto es material de alto costo y que no es tan fácil que se pueda conseguir”, finalizó el Dr. Halac.

La detección se da cuando se hace la análisis precoz de la hipoacusia los primeros días de vida, y de esa manera se separa a los chicos que presentan algún defecto y se les hace estudios más profundos de detección que se llama potenciales evocados. Eso sirve para la detección de la hipoacusia y eso es lo que encamina al niño a los estudios más complejos que lo hace el equipo de fonoaudiología.

Estuvieron presentes en la jornada el Vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, el Ministro de Salud Pública, Dr. Walter Villalba,el Subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental, Dr. Jorge Martín Cesino, y el equipo de profesionales de la salud del Hospital.

El Ministro de Salud y el Vicegobernador destacaron la posibilidad de brindar una herramienta tan importante para mejorar la calidad de vida de la pequeña desde el Hospital Público y a través del dinero de todos los misioneros.

El procedimiento se hizo a través del Hospital Materno Neonatal y la compra la hizo el Ministerio de Desarollo Social de Nación con un costo de 10 mil dólares.