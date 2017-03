"Me pone feliz ver que acá hay una decisión política de no retroceder con Memoria, Verdad y Justicia", dijo nieta recuperada

Victoria Montenegro es hija de desaparecidos. Nació el 31 de enero de 1976. El intendente Joaquín Losada la recibió en la mañana del miércoles. Ambos recorrieron los ex centros clandestinos de detención en la ciudad en el marco de la institucionalización de los Espacio para la Memoria. "La historia de Victoria como la de otros tantos que fueron y continúan siendo víctimas del lo terrible del pasado de nuestro país nos tiene que permitir ver el presente para seguir construyendo Memoria, Verdad y Justicia”, expresó el funcionario comunal.



Los padres de Victoria eran Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, dos militantes, primero de la JP y luego del ERP en Salta. Trece días después de su nacimiento un grupo de tareas entró en la casa en la que la familia vivía en Boulogne. Al frente de ese operativo estaba el coronel Herman Tetzlaff, quien había sido jefe de inteligencia del centro clandestino de detención El Vesubio, y se apropió de la niña seis meses después de haber asesinado a sus padres.

"Tenía 25 años cuando me contó que no era hija suya. Me enteré después de que la Justicia me da el ADN en el que se comprueba quiénes eran mis padres biológicos. Fuimos a cenar. Me dijo que era una guerra, que ingresó a la casa y que había abatido a los subversivos, los enemigos, que eran mis padres. Me decía que lo había hecho por mí, que era lo mejor para mí. Yo se lo agradecía, le decía: «Papá, quedate tranquilo, no tengo dudas de que fue así»" sostuvo Victoria.

Montenegro comentó que la formaron toda la vida para que no quede nada de su historia, pero fueron de gran ayuda las Abuelas, otros nietos, y su familia biológica.

"Mi familia biológica es fabulosa. A 41 años del golpe ver que en Posadas hay una decisión política no sólo del intendente, sino de quienes representan a los ciudadanos de no retroceder en el camino de lo que tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia, con la historia de la ciudad y de todos los argentinos, me pone muy felíz".