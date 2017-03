Rudi Bundziak: “Darle continuidad a este emprendimiento”

El misionero Rudi Bundziak, campeón de la Fórmula Renault 2.0, analiza su debut en TC 2000. Establecido en Buenos Aires desde hace quince días, reparte su tiempo entre la carrera de Derecho y su entrenamiento físico.

Luego de una exitosa temporada en Fórmula Renault con el equipo Litoral Group, “Rudito” Bundziak probó un Fiat Linea del equipo que lo acompañó en el camino a la corona y debutó en TC 2000. Su primer resultado fue muy alentador. Ahora, analiza lo pasado y proyecta su futuro.



Primera carrera consumada de TC 2000 ¿Cuál es la reflexión que haces del debut?

“Fue algo muy positivo para nosotros, un buen debut. Algo nuevo, de ninguna manera nos esperábamos funcionar tan bien como anduvimos.

El equipo nos dio un muy buen auto, pudimos trabajar bastante. Fue todo muy positivo.

Mi objetivo fundamental para lo que viene es sumar experiencia y tratar de estar en el pelotón de adelante.”

¿Fue lo que suponías?

“No pensé que los autos perderían tanto ritmo en la final. Tal vez si analizo bien el fin de semana eso me sorprendió. De mitad de carrera en adelante, en mi caso particular, considero que es donde más perdí. Tal vez no hicimos una buena puesta a punto. Pero insisto, me llamó mucho la atención lo que pierden en ritmo este tipo de autos. Es fundamental interpretarlos y poder administrarlos para toda la carrera.”

¿Cómo es la continuidad?

“En un principio estamos un poco comprometidos económicamente. Tenemos presupuesto para afrontar Buenos Aires, pero estamos tratando de reunir un presupuesto que me permita competir durante todo el año con el equipo Litoral.

Seguimos trabajando con mi papá para poder darle continuidad a este emprendimiento. Fue un buen debut y consideramos que si podemos correr todas las carreras, va a ser un gran año.”

Fuente: Lumpy Silvester, Acelerando.