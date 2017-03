Juan Pablo Beacon: “La idea es unificar el Federal B con el C"

Juan Pablo Beacon habló de todo. El ahora ex Asesor Letrado, sucederá en las próximas horas a Pablo Toviggino como presidente del Consejo Federal, quien ocupará el cargo rentado de Director General Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino, bajo la lista única que consagró al sanjuanino Claudio Tapia como nuevo presidente de la entidad madre.

“Se organizaría un torneo Federal, con la unificación de las categorías B y C y así eliminar un torneo”, expresó en una de sus primeras declaraciones importantes.

“Estoy muy feliz. Esto es la consagración de un trabajo de casi dos años, donde estábamos convencidos de lo que significaba tener un Presidente en la Asociación del Fútbol Argentino como “Chiqui” Tapia, quien le dio la apertura en el Consejo Federal a Pablo Toviggino para que pueda ejecutar sus políticas de federalización a través de la regionalización” manifestó Beacon en el inicio de la conversación, luego de la Asamblea histórica en Ezeiza.

El abogado oriundo de la ciudad de Viedma se refirió a los comienzos de la gestión de Toviggino, a la que acompañó hasta ganar protagonismo en el organigrama de trabajo desde el cargo de Asesor Letrado y como Presidente de la Federación Patagónica de Fútbol, y mencionó: “Cuando empezamos a transitar este camino era un panorama muy difícil. El Consejo Federal tenía una política muy conservadora de hacía muchos años donde se ejercía la política quizás recaudatoria y se hacían estos torneos que hay ahora, y se tendrán que revisar”.

A su vez, afirmó: “El Federal A, Federal B y Federal C son torneos multitudinarios que le quitaban el verdadero protagonismo a los principales actores del fútbol del interior que son las Ligas. Estas últimas, en ese tiempo estaban con el certificado de defunción firmada”.

Luego, y con la llegada de Toviggino, el abogado de 37 años reconoció: “Se empezó a repuntar hacia el fortalecimiento de las Ligas y a partir del avance de ellas, se pudo empezar a crecer en los torneos federales, pero primero era lo primero, y el primer paso que había que dar era el progresimiento de las 220 Ligas que hay en el país, por eso salimos a recorrer Argentina. Estuvimos en todas las provincias interiorizándonos de todos los problemas con una política de apertura hacia las Ligas y la regionalización para que el Consejo Federal pueda llegar al interior y dar de esa manera un repunte hacia todos los reclamos que las Ligas tenían”.

También subrayó: “Hoy el Consejo Federal es un ente con las puertas abiertas, los dirigentes entran y salen cuando quieren y estamos a disposición de atender cualquier consulta que tienen y buscar una solución”.

En relación a los torneos actuales, fue claro y afirmó: “El Federal A es el torneo insignia del Consejo Federal, su único torneo profesional. Estamos esperando una respuesta de la mesa del Federal A y los clubes para que empiecen a programar el campeonato que viene. No es atractivo y está claro que no es el torneo que queremos el que se jugó en el último año, pero tenía una razón y obedecía a la coyuntura económica de los clubes y de AFA”.

Además, dijo: “Ahora con la nueva situación, con la firma de Fox y de Turner, con un mayor ingreso de dinero y con una regularización en el pago, los clubes haciendo bien los deberes podrán optar y organizar un campeonato profesional, con 48 equipos o si deciden jugar con 24, en donde tendrán que firmar el descenso de 14. Son esas posibilidades o seguir con la misma cantidad de clubes y regionalizar de otra manera, con 3 zonas de 12 por ejemplo”. Y agregó: “Nosotros dentro del Consejo Federal, si está dentro de lo razonable e ingresa en el marco de lo reglamentario, vamos a acompañar la decisión porque para eso se creó la mesa del Federal A”.

Con respecto al Federal B, Beacon comentó: “Creemos que se tiene que mantener la estructura de un torneo corto, de un semestre, a los fines de seguir apuntando al fortalecimiento del desarrollo de las Ligas. Ahora bien, si la mesa del Federal A decide jugar un torneo de 48 equipos y amerita buscar los ascensos en un torneo de transición, está claro que se va a hacer. Hasta hoy no hay ningún proyecto de torneo de transición ni nada”.

Por otra parte, el hijo del histórico Alberto Beacon, presidente de la Liga Rionegrina y actual Secretario General del Consejo Federal, confesó: “La idea es organizar un torneo federal, con la unificación de las categorías B y C, donde se jugaría una primera etapa clasificatoria con los equipos del Federal C. Los clasificados, avanzarían a una segunda etapa de ese mismo torneo con los que hoy serían los clubes del Federal B, es decir, un torneo de muchos equipos que tenga plazas permanentes (Federal B) y plazas de clasificación (Federal C). Eso permitiría eventualmente que un torneo de Liga, con su campeón, pueda en seis meses, si hace bien las cosas deportivamente, ascender al Federal A y así eliminar un torneo. Esto va a hacer más atractivos los torneos de Liga. La idea es que a partir de que sea más eficaz los procedimientos de cada torneo, sean campeonatos baratos, pero a la vez competitivos. Queremos que todos tengan la posibilidad de jugar los torneos federales por mérito deportivo” afirmó Juan Pablo.

Tras ser consultado acerca de los proyectos que llevará a cabo en su nuevo cargo dentro de la entidad madre, anunció: “Vamos a ejecutar todos los proyectos que quedaron en la carpeta que hizo Toviggino. Los mismos tienen que ver con la regionalización y fundamentalmente con la puesta en función de las delegaciones federales (el CF en el interior), el mayor anhelo que tiene Pablo. Sé que a él le hubiera gustado seguir como presidente del Consejo Federal para poder ver en su gestión la realización y la puesta en función de las delegaciones federales. A partir de esa base, nace todo : las capacitaciones arbítrales, un proyecto para que el tribunal de disciplina del Consejo Federal empiece a dar talleres en todas las Ligas, el crecimiento del fútbol femenino, el futsal y de a poco ir implementando el fútbol playa”.

Por último, acentuó: “Toviggino es una persona que conoce bien el interior y no solo va a estar en la mesa chica, sino que va a ser una de las personas más importantes dentro de la estructura administrativa y política de AFA. Razón por la cual no tengo dudas de que el Consejo Federal va a ser apoyado futbolísticamente por la administración de AFA por “Chiqui” Tapia que ya lo demostró con Pablo y va a seguir con la misma política porque va a estar al lado de la persona que generó esto para que el Consejo Federal sea lo que es hoy en términos políticos”.

Fuente: Interior Futbolero.