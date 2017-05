Renunció Malcorra a la Cancillería y la reemplazará Faurie, embajador en Francia

En una conferencia de prensa conjunta, la canciller Susana Malcorra anunció su dimisión y el presidente Mauricio Macri destacó el trabajo desarrollado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. otro tanto hizo el jefe de Gabinete Marcos Peña. Los tres participaron de la rueda de prensa en la que también se informó que ocupará el cargo Jorge Faurie, quien venía desempeñándose como embajador de la Argentina en Francia.

El anuncio formal lo hizo en primer término el presidente Mauricio Macri, señalando que la funcionaria dejaba el cargo por "temas personales".

"Quiero agradecer al Presidente. Tengo que mantener el equilibrio. Es un momento complejo, porque tomo una decisión que tiene tensiones entre el orgullo de representar a la Argentina y mis responsabilidades familiares. Hace muchos años que con mi familia, que vive en Madrid, estamos separados y los años acumulan la distancia", dijo Malcorra, visiblemente conmovida, durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada.

"Lo primero que me dijo el Presidente es que encontremos una fórmula de este equipo que armamos y aseguremos un fortalecimiento hacia adelante", continuó. "Me pidió que forme un consejo asesor para pensar qué hacer hacia adelante. Me ha dicho que hay cuestiones específicas en las que me quiere participando, como la OMC, que tiene muy poco tiempo de rodaje. Terminaremos de armar todo esto el 12 de junio, cuando será la jura de Faurie. Mientras tanto, mantengo mi agenda. Viajo a Washington la semana que viene", siguió.



"Felicitaciones a Jorge Faurie, que asume la máxima responsabilidad en Cancillería. Esto que me ha tocado hacer en este año y medio ha sido la máxima responsabilidad de tener que representar a la Argentina y a los argentinos en el mundo. Este es un rol realmente increíble y estoy convencido de que lo he hecho poniendo el interés de la argentina como prioridad", agregó.

"Hemos hecho mucho y trabajado mucho. Estamos sentados a la mesa en todos los procesos de decisión. Ahora Jorge agarrará el bastón y seguirá al frente de la Cancillería".



Peña agregó: "Lideramos una etapa de confianza de la Argentina con el mundo. Susana va a seguir siendo asesora con rango de ministro del Presidente desde su residencia en España. Va a ser una tarea de juntar a las mejores mentes. En su lugar va a ir Jorge Faurie, actual embajador argentino en París".