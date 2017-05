"No hay pruebas de vinculación con bandas narcos de Brasil; igual no subestimamos ninguna información", señalan

El ministro de Gobierno Marcelo Pérez aludía a la versión que había dado un alerta sobre la supuesta vinculación con bancas de narcotraficantes de Brasil. "Nunca se puede subestimar ninguna información, porque sería hasta irresponsable. Se analiza con cautela, sobre todo cuando la información no proviene de la propia fuerza ni de las demás fuerzas de seguridad", puntualizó.

"Se actúa con mesuna, pero no hay nada concreto. teníamos incluso información sobre que el fin de semana sería inminente el golpe. Tomamos los recaudsod el caso pero no sucedió nada. Puede llegar a ocurrir algún golpe, epro será en forma aislada. No tenemos pruebas que ésa sea una información veraz", insistió Pérez.

No obstante dijo que "en lo que va del año y se trata de actuaciones de la Policía de Misiones hemos incautado 6 toneladas de marihuana, sujmado a que este año también se incautará más cocaína que el año anterior".

Comentó que "la cocaína está entrando a Misiones desde el país, no de las naciones vecinas. Y pensamos que podría deberse a que se destina a Brasil para ser fraccionada en esa nación".

Hizo notar que "el delito tiene un alto poder de mutación. Cuando ven mucha presencia policial, mucha represión,. cambia de modalidad y de lugar. Y cuando se federaliza el combate, el narcomanudeo o los golpes se multiplican y se hacen más violentos". Explicó que en esta realidad se fundamente "la realización de operativos de alto impacto. No sólo es un ida y vuelta con la sociedad, sino la búsqueda de mayor información para actuar preventivamente y combatir el delito".