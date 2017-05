“Después de un accidente de tránsito la secuela emocional queda para toda la vida”, señalan

En diálogo con , el neurocirujano Infantil, Mario Barrera, destacó la charla que brindó junto con el abogado Luis Di Falco en la Escuela Normal Mixta "Estados Unidos del Brasil", con el fin de concientizar a los adolescentes sobre seguridad vial. “Nuestro deber es el de crear conciencia. Yo conté mi experiencia como médico. He recibido a varios niños en emergencia que tuvieron que ser operados luego de sufrir un accidente. Después de vivir una experiencia traumática por un hecho vial, uno se termina acordando de eso siempre”, relató.

Además, indicó que de cuatro pacientes pediátricos que ingresan al hospital con politraumatismo o traumatismo de cráneo grave, uno debe ser operado. De cada cuatro niños que entran a cirugía, uno muere y otro sobrevive pero son secuelas físicas de por vida.

“Hay un alto porcentaje de chicos que no van a poder ir a la plaza o a jugar al fútbol como los demás. No van a tener una infancia feliz porque tendrán que aprender a vivir con una secuela motora que los acompañará siempre”, explicó.

Luego, criticó el accionar irresponsable de algunos padres que viajan con niños en las motos, a veces sin llevar casco. “Esas cosas me generan una mezcla de bronca e impotencia. No entiendo por qué exponen a sus hijos a tamaño peligro, siendo que conocen los riesgos. Todos dicen que no va a pasar nada, pero después pasa. Hay varias familias destruidas por accidentes que eran evitables”, enfatizó.

En ese sentido, planteó que la sociedad tiene una doble moral, porque por un lado reclaman más controles pero después buscan la manera de evitarlos, por lo que aseveró que el cambio debe ser cultural. “Uno ve en las fiestas a todo el mundo tomando bebidas alcohólicas y esos mismos son los que después conducen vehículos, hay que hablar con lo más chicos para que cambien ellos mismos este tipo de costumbres”, concluyó.