Los conmovedores testimonios del ajuste en la Expo Empleo Joven

Desocupados ellos, sus padres y algunos con hijos. Más de 350 mil chicos fueron a hacer fila para buscar uno de los diez mil trabajos que ofrecían en la feria, en el predio de la Rural. Esto contaron.

Nicolás: "Busco trabajo para mejorar la calidad de vida. No tengo trabajo, terminé la escuela y el que consiga será mi primer empleo. Venía ayudando a mi abuelo con su panadería. Pero tuvo que cerrar porque es un hombre grande. Y yo no pude continuar, porque tuvo que vender las herramientas", plantea uno de los chicos. Y dijo que en su barrio "hay gente que busca trabajo y gente que no. Esta medio jodida la situación", agrega.

Otro chico Gonzalo cuenta una situación grave: "tengo 25 años, y hace 3 meses que estoy sin trabajo, soy de Merlo, estoy desde ayer a las 22:00 haciendo cola. Laburo de térnico de aire acondicionado, pero el trabajo se fue cayendo, la gente dejó de usar, de instalar aires. Con mi mujer estoy distanciado, ella se fue a vivir con sus padres. Tenemos un hijo chiquito pero es enfermito y yo sin trabajo no lo puedo atender y menos si empeora".

Magalí: tengo 21 años pero no vengo con ilusiones de conseguir trabajo. Siempre piden estudiantes de ciencias económicas, administración de empresas. Yo estudiaba, no tengo experiencia laboral. Me había propuesto estudiar antes que trabajar. Pero eso fue así hasta que mi viejo empezó a tener problemas económicos. Tiene un comercio de muebles y la gente no compra hace un apr de años".



En total, unos 350 mil jóvenes hicieron largas filas poder encontrar alguno de los apenas diez mil empleos que se ofrecen en la Expo Empleo Joven, en el predio de La Rural, durante su inauguración.

Los chicos, de entre 18 y 29 años, llegaron tanto desde la Ciudad como distintos puntos del conurbano y más allá. Algunos querían un trabajo para poder financiar sus estudios, otros porque tienen hijos y ya crían su propia familia, muchos otros porque sus padres se quedaron sin empleo y sienten la necesidad de ayudarlos.

Cabe recordar el incremento de la desocupación pasó de 6,5% en 2015 a 8,5% en 2016 y la subocupación de 8,4% promedio en 2015 a 10,6% en 2016, según un estudio de CIFRA, que depende de la CTA.

En el caso de la industria se perdieron 52.800 empleados registrados entre noviembre de 2015 y febrero de 2017, lo que representa una caída del 4,2%, según un informe del CIFRA, el instituto que depende de la CTA. En tanto, la construcción tuvo una tasa de caída similar (4,5%), que implicó otros 20.300 puestos menos, por dar algunos ejemplos.

diarioregistrado.com redacción noticiasdel6.com