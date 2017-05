Polémica: retirarán las cámaras de vigilancia y micrófonos en colegio de Montecarlo

Se trata del Instituto Madre Teresa Michel, sobre la calle Quiroga al 1700 de la localidad del Alto Paraná. La polémica surgió tras la decisión de la religiosa que oficia como representante legal, Bernardette Riedmaier, de instalar el circuito en todos los ámbitos del establecimiento educativo católico de la localidad del Alto Paraná. Finalmente, tras el rechazo generalizado de la comunidad escolar y luego de una reunión se procederá al retiro de las videocámaras de vigilancia. "Como padres, en esta instancia, nos manifestamos con respecto a la instalación de cámaras en las aulas pero ese no es el único punto que no nos pareció correspondiente sino las formas en que también se produjeron estos hechos, sin previo aviso ni autorización de los padres", observó.

Según Sonia, el personal docente y directivo del secundario también se enteraron de la misma forma. Las cámaras ya estaban instaladas en los salones del Director y de la Sala de Profesores. No así en los pasillos o lugares comunes "donde deberían estar".

En declaraciones a Red Ciudadana, la madre comentó que hicieron llegar nota a las autoridades. Hasta la mañana de este miércoles no obtuvieron respuesta favorable. Lo que se revirtió posteriormente. "consideramos que la representante legal es la directa responsable, nuestra intención es que se saquen las cámaras de los salones y se instalen en los lugares correspondientes para la seguridad", insistió la madre en horas del mediodía. Comentó que recientemente se produjo una reunión en el Colegio donde se hicieron presentes representantes de la congregación Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia de Buenos Airescon una abogada en carácter de mediadora.

"Nos dijeron que estemos en alerta porque seríamos convocados a dialogar y en esa espera estamos", afirmó la mujer, horas antes de que se conociera la decisión de marcha atrás con lo hecho.

Los padres están preocupados por cuanto desconocen los verdaderos motivos que llevaron a la representante legal a instalar el sistema de vigilancia. "Incomoda muchísimo esto, no va en beneficio de nada sino en desprestigio. No entendemos y no tenemos respuesta para justificar pero no la encuentro. Ni desde la lógica y menos yo, como docente, desde la parte pedagógica. La instalación de las cámaras está prohibida, no es un capricho nuestro, dentro de los salones salvo que existiera una solicitud judicial", observó.

Insistió que la postura de los padres es que se retiren las cámaras y micrófono instaladas en distintos espacios del establecimiento escolar.

Entre otras acciones para manifestar el rechazo a la medida, los alumnos realizaron una "sentada" con la instalación de bancos y pupitres en el patio del instituto católico.

