Yerba Mate: impulsan proyecto de ley para certificar productos libres de trabajo infantil

Lo adelantó la integrante de Un Sueño Para Misiones, Patricia Ocampo, en entrevista exclusiva con . El proyecto de ley ya había sido presentando en el año 2015, pero en febrero del 2017 perdió estado parlamentario luego de no ser tratado en las comisiones. Ahora, la diputada nacional mendocina, Patricia Giménez, es quien impulsa nuevamente la ley que consiste en poner un pequeño logo en el paquete de cada producto que haya llegado a la góndola sin trabajo infantil ni trabajo en negro.

Las universidades serán quienes se encarguen de visitar los campos, controlar y ver que efectivamente se cumplan las condiciones. “Es importante recalcar que no sólo es para la yerba mate, esto apunta a todo tipo de productos. Queremos empoderar al consumidor y darle el poder de que tenga la opción de elegir en los supermercados”, señaló Ocampo.

A su vez, resaltó que el paquete de yerba que haya sido producido sin trabajo infantil o en negro, valdrá unos centavos más. “De esta manera queremos lograr que el trabajador gane un poco más. Ese dinero irá a sus bolsillos”, explicó.

En ese sentido, indicó que hay “confianza” en que la ley se trate en una de las próximas comisiones. “No podemos seguir permitiendo que las familias tareferas sufran tantas cosas. Trabajan en malas condiciones y reciben muy pocos beneficios”, agregó.

Situación de los tareferos en Misiones

“Cuando uno mira los números se ve dónde realmente se centraliza el mayor porcentaje de las ganancias que da la yerba. Lo molinos y los secaderos se llevan más del 54% por cada paquete de yerba mientras que los tareferos se quedan con un 1,3%. Es una clara muestras de la desigualdad que existe”, precisó.

Además, insistió en que hace 100 años se vive la misma realidad en la provincia y aún no se la ha podido cambiar. “Este problema trascendió todos los gobiernos, por eso invitamos a que la sociedad diga basta y defienda a estos trabajadores que realizan sus labores en condiciones infrahumanas”, aseveró.

Ocampo enfatizó en que el 60% de la yerba que se exporta al mundo sale de Misiones y por eso es “increíble” que la calidad de vida de los trabajadores sea “tan mala”. “Es una injusticia que dentro de esta cadena de la yerba mate haya gente que no pueda salir de la pobreza mientras que otros sectores salen muy beneficiados”, afirmó.

Por ese motivo, insistió en que los trabajadores yerbateros viven empobrecidos y explotados por lo que el cambio tiene que suceder porque “algo que nos representa tanto a todos los misioneros no puede tener tanta miseria detrás. Depende de nosotros cambiar la realidad. Hay misioneros que a veces no reconocen al tarefero y en otras provincias la mayoría no tiene ni idea”.

Por último, manifestó su preocupación por el “sueño” de las madres tareferas. Ellas anhelan que sus hijos puedan estudiar, tengan agua, salud y una vivienda digna. “Esos son derechos, no debe ser un sueño. Esto demuestra lo grave de la situación, deberían desear otra cosa, pero ante la necesidad ese es el pensamiento que impera”, concluyó.