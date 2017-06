Torres acusó al fiscal Lapadú de “generar el hecho para denunciarnos”

Una jugada por 150 pesos registrada a nombre de Maxi1333, que apostó a la victoria del Real Madrid sobre Granada, y una posterior denuncia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue el desencadenante de la clausura temporaria de Misionbet, el sitio de apuestas online del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (Iplyc SE), de Misiones.

El presidente del Directorio del Instituto, Eduardo Torres, aseguró que se trató de una apuesta realizada “por el propio secretario del fiscal Martín Lapadú”, que es quien intervino en el cierre de www.misionbet.com.ar, dejando en claro que “el mismo fiscal generó el hecho para denunciarnos. La AFA hizo una presentación a Lotería Nacional, que fue la que elevó la denuncia a la Fiscalía”.

Explicó que hace unos años, la Lotería de Misiones presentó ante la Fiscalía Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) una denuncia sobre el funcionamiento de más de 3.500 páginas que se apostaban en aquel entones y que actualmente superan las siete mil, pero que son situaciones que aún siguen sin resolverse.

En conferencia de prensa, Torres denunció que en los partidos internacionales de fútbol que se ven en la CABA -que aquí se miran a través de Fox-, “se observan publicidades de Poker Star, que hace un tiempo también salía en la portada del Diario Olé. Lapadú ¿hizo alguna denuncia contra este juego? En Misiones y en el país hay corredores que exhiben en sus autos el sponsoreo de www.milJugadas.com, página a la que sacamos la concesión hace mucho tiempo, está en situación de juego clandestino, y siguen haciendo apuestas en la CABA. ¿Vieron alguna vez que Lapadú haya actuado?”. Para actuar contra la Lotería de Misiones “mandó a su secretario a comprar el crédito en Farmacity, a hacer la apuesta y, en consecuencia, realizar la denuncia que nos hizo”, lamentó.

Visibilizó la situación al decir que “en la CABA existe la quiniela clandestina, entonces cómo puede ser que este fiscal que se preocupa por una apuesta de una lotería que está legalizada, de un ente estatal, no se preocupe por las denuncias que hicimos por las 3500 páginas y por las siete mil que existen actualmente y en las que la gente juega libremente. Son millones de dólares que no pagan canon, y es dinero que se saca fuera del país”.

Acompañado del gerente de Juegos, Raúl Segovia, y del subgerente de Asuntos Legales, Daniel Esperanza, el titular el IPLyC SE confió que “solamente en Internet hoy se apuestan más de 20 mil millones de dólares a través de los celulares. Argentina es uno de los países con mayores posibilidades de desarrollar este sistema de apuestas porque tiene la mayor cantidad de celulares de última tecnología per cápita. Más que cualquier otro país de América latina”.

Recordó que el IPLyC SE recibió la visita de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Buenos Aires, a quienes se explicó sobre el funcionamiento de los juegos por Internet, “lo transparente que era por el pago bancarizado, la compra de créditos, el registro de la persona para evitar que jueguen menores, se puede hacer un seguimiento para detectar posibles casos de ludopatía, por la cantidad y la frecuencia de entradas que hacen aquellos que se inscriben. Tiene un control y una transparencia mucho mayor que cualquier otro sistema de juegos y de apuestas”.

También asistieron a la 67º Asamblea Ordinaria de la Junta de Representantes Legales de la ALEA, donde se anunció la Primera Jornada sobre Juegos por Internet, que se desarrollará en el Falls Iguazú Hotel & Spa, de Puerto Iguazú el 29 de junio. A participar de ese evento, Torres también invitará a participar al fiscal Lapadú ya que “habrá expositores de España y de otros países que tienen regulada esta actividad y este juego. Es para que vayamos aprendiendo, para que no cometamos los errores que estamos cometiendo”.

El juego pertenece a las provincias

“Es lamentable hablar de juego ilegal y clandestino en una lotería estatal, cuando mandamos a la fiscalía más de tres mil páginas que se pueden apostar. ¿Quién está interesado en quedarse con el juego por Internet? ¿Quién está interesado en que las loterías no desarrollen el juego por internet para apropiarse de él?”, cuestionó. Y agregó que el día que se privatice el juego online “no existirá razón para la que subsistan las loterías. El juego de azar pertenece exclusivamente a las provincias, que son preexistentes a la Nación. Cuando surgió la Nación, las provincias cedieron una serie de facultades, menos el juego. Lotería Nacional tiene injerencia solamente sobre la CABA, y cada provincia desarrolla su juego. Ofrecimos a todas las loterías –desde 2003, que es cuando empezamos a hablar de juegos por internet- que todos los juegos que provengan de cualquier provincia, la Lotería de Misiones está dispuesta a pagar todo lo que significaba ese juego de ganancias, de trasladar y transferir ese dinero a las provincias para respetar la jurisdicción. Lo ofrecimos reiteradamente en las asambleas de ALEA, cuando Lotería Nacional nunca cumplió y no tuvo reciprocidad con nosotros”.

Al ejemplificar, citó el programa de Susana Giménez, “donde se concursa por teléfono, con premios, eso es juego, eso es apuesta, y para que funcione en nuestra jurisdicción tiene que tener autorización de la Lotería de Misiones. Si consideramos lo que hizo Lotería Nacional, tenemos que decir que esto es ilegal. Y de acuerdo a la última Ley de Impuesto a las Ganancias, ésto es un delito penal, así que podemos denunciar al presidente y directorio de Lotería Nacional, que están cometiendo un delito, y poner en la justicia penal. Si vamos a entrar en la ridiculez, vemos que por una apuesta, un fiscal de la CABA actúa de esta manera con un gran despliegue publicitario que nunca vimos que tuvo Lapadú. ¿O alguien lo conocía antes de este evento?”.

Aseguró no saber quién está detrás de esta situación y que, quizás, “habría que preguntar a algún dirigente de la AFA que está interesado en quedarse con el juego, que esté relacionado con el juego. Siempre hubo gente que quiso quedarse con el juego por internet. No es la primera vez que intentan”.

Mientras tanto, el IPLyC SE seguirá la vía judicial que corresponda y, seguramente, tras los informes de los peritos informáticos y contables “no habrá razón para que la página no funcione. No hay ninguna apuesta de Misionbet que haya entrado por una ventana. Hay una sola cuenta que maneja lo fondos de Misionbet, y garantizó a todos los apostadores adherentes que esto se va a solucionar y que se va a pagar el dinero”.

Sostuvo que existen comportamientos “extremadamente sospechosos” y que “si Misiones pierde esta pelea, las loterías desaparecen. El beneficio del juego no quedará en la provincia sino que caerá en manos privadas. Hay cinco loterías que tienen juegos por internet, y algunas a punto de desarrollar.

No vamos a renunciar al juego por internet. Desde 2003 estamos insistiendo con este tema a nivel nacional. Si vamos a controlar el juego ilegal en serio que el Fiscal Lapadú cuente con nosotros”.

El Instituto funciona normalmente

El subgerente de Asuntos Legales explicó que “no hay ningún embargo, que es una medida cautelar que tiene como objetivo garantizar el cobro de un crédito. En este caso no hay ningún crédito reclamado al IPLyC SE. Lo que hubo en su momento fue un bloqueo de las cuentas, a las que no podía ingresar ni salir dinero. Esto fue el miércoles 24, a las 11; el jueves fue feriado, y el viernes a las 11, se levantó el bloqueo a todas las cuentas del Instituto, salvo la de Misionbet, que es adónde van los ingresos y egresos vinculados a ese juego online. Esto no perjudica a las arcas, el IPLyC SE funciona normalmente”.

Dijo que se comunicó “a todos los apostadores que sus dineros están a disposición y que nos indiquen adónde quieren que sean remitidos, ya que se utilizará efectivo de otras cuentas”.