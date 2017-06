Bergman defendió adhesión del país al Acuerdo de París y criticó a Trump

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, ratificó el compromiso de Argentina con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el retiro de su país del compromiso.

En declaraciones a Radio El Mundo, Bergman sostuvo que "Argentina volvió al mundo y cuando asumió Macri ratificó la participación del país en el Acuerdo de París".



Al referirse a la decisión del presidente de Estados Unidos, el ministro añadió: "En 2016 trabajamos para bajar el calentamiento global y la decisión de Trump genera una conmoción. No compartimos la visión de Trump desde lo técnico y lo científico. Para poder desarrollarse con sustentabilidad hace falta inversión y cambios de tecnología, generando nuevos empleos".



Sin embargo, el titular de Ambiente aclaró que "las declaraciones y las decisiones de Trump hay que tomarlas como vienen sucediendo, hay grandes anuncios, pero después en las prácticas es más moderado. Trump siempre planteó que el cambio climático es una ficción, pero la realidad muestra que no es ninguna ficción y que el futuro de nuestros hijos depende de eso".



En tanto, consultado sobre una posible postulación de cara a las elecciones, Bergman respondió: "Yo haré la campaña con todos mis compañeros pero como ministro. No seré candidato".

Fuente: Ámbito.