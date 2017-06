Ejército: el 50% de los jóvenes que se inscriben tienen problemas de salud bucal

Actualmente hay una ley vigente que ofrece un programa de Salud Bucal para todo Misiones destinados a personas de 3 a 18 años. “Buscamos generar conciencia sobre el tema, estamos hablando de una llave al mercado laboral, hay que cuidarse. Además del Estado, los padres también tienen que intervenir. Es primordial el uso del cepillo de dientes, hay un porcentaje que no lo usa correctamente”, indicó.

Por otra parte, destacó que quienes aspiran a ingresar al Ejército, generalmente gozan de buena salud nutricional y tienen el calendario de vacunación completo. “Nos sorprendimos para bien al ver estos datos, creíamos que nos íbamos a encontrar con un panorama diferente”, reconoció.

Situación social de los aspirantes a ser soldados voluntarios

Pezoa comentó que gran parte de los jóvenes que se inscriben no terminaron la escuela secundaria. “El Ejército les da la posibilidad de culminar sus estudios y aprender un oficio, lo cual es muy bueno, porque ayuda a que ingresen en el mundo laboral. Muchos de ellos no estudian ni trabajan, y de esta manera consiguen una ocupación”, precisó.

Respecto a los que no logran ingresar por no aprobar los exámenes o no reunir todos los requisitos, afirmó que desde la Provincia se les ofrece alternativas para que se terminen la escuela e inmediatamente se los incluye en distintos talleres de capacitación.