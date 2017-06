Qué enseñanzas les estamos dejando…/Dr. Mario Barrera

Buenos días un nuevo encuentro!! Hace unos días, sábado por la noche, me llaman de Emergencias del Hospital, una joven de catorce años ingresa peleando por su vida, luego de recibir un balazo en rostro, perdiendo un ojo y la bala alojada en el cráneo. Estaba con otros dos jóvenes de su misma edad, nadie sabe en qué situación, que hacían con un arma, porque estaban solos…

El último fin de semana, ingresa a la Terapia Intensiva una bebe de 7 meses, con fractura de cráneo y hematomas cerebrales, con alto riesgo de vida, secundario a un grave accidente de tránsito… Nadie sabe las condiciones, no sabemos qué lugar ocupaba en el vehículo, pero seguramente sin las medidas de seguridad aconsejadas. (No abro juicio).

Un niño de dos años ingresa al Hospital con un proyectil en la cabeza, estaba en brazos de su padre en medio de una disputa de vecinos…

Un peatón muere atropellado por un vehículo en Bernardo de Irigoyen, y así podría seguir por un largo momento, describiendo situaciones que han de cambiar nuestra vida y la del entorno familiar

No soy amigo de las estadísticas, porque expresan números, y se olvidan que estamos hablando de personas… En Misiones el 73% de los siniestros viales están protagonizados por motos, de cada 4 muertos, 3 no usaban casco y 2 estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas…Impactante.

Datos que escuche brindar al Lic. Alejandro Guerrero, otro trabajador incansable, junto al Dr. Luis Di Falco, ambos preocupados en serio por la Seguridad Vial.

Pero… pero la enfermedad de nuestra sociedad, va mas allá, nuestra sociedad ha ido abandonando los verdaderos valores, la honradez, la dignidad, la honestidad, el respeto… Entender que se puede pensar distinto y esto no me convierte en enemigo… soy el mismo vecino de todos los días, pero que piensa diferente…

Hemos dejado que las mezquindades y miserias nos transformen, con un pensamiento egoísta, cuando el verdadero camino nos orienta al bien común… se sintetiza, en lo que es bueno para mi, podrá ser bueno para todos…y si nos escuchamos seguro podremos mejorar con el aporte de todos…

El respeto, el respeto a los mayores, a las normas y leyes, el respeto a la autoridad ( entendiendo por autoridad al maestro, al bombero, al policía, al funcionario), a los símbolos patrios…

El primer lugar de enseñanza es la casa, la familia, lo que recibamos allí, nos abrirá todas las puertas… la escuela, nos dará la disciplina, la metodología y los conocimientos… Miremos hacia nuestro interior, allí está el verdadero cambio, tengo que empezar por mí, y no justificar mis actos o decisiones porque aquel hizo lo mismo o cosas peores… eso no lleva sin paradas a la decadencia intelectual y moral…

Está en nosotros dejar un mundo mejor, una sociedad mejor a nuestros niños…

Hace unos días, charlaba con jóvenes de la escuela secundaria, contándoles lo que vivimos a diario en el hospital con los niños y jóvenes que ingresan a la emergencia luego de un accidente de tránsito. Intentando cambiar un pensamiento o una visión que creo equivocada… no debes usar casco o cinturón de seguridad porque la ley lo exige…

Debes usar el casco o el cinturón por tu propia seguridad, y además porque la ley lo exige.

De nada sirve ponerte un casco de pésima calidad para evitar el castigo legal, si al momento de un accidente, no te protege y te puede costar la vida…

El desafío está en cambiar el “a mí no me va a pasar” porque pasa, hay muchas familias que hoy no tienen un papa, o una mama, o un hermanito… por situaciones prevenibles.

Dr. Mario Armando Barrera.

Neurocirujano Infantil.

Especialista en Pediatría.

Post grado en Atención Primaria de la Salud.