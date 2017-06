Un dibujo instalativo recibirá a los visitantes del Centro de Convenciones

Será realizado por los artistas Sandra Gularte y Germán Caporale. A diferencia del muralismo “tradicional”, estos son dibujos tienden a desaparecer. Son parte de un proyecto experimental que se desarrollará en la pared de ingreso al Centro de Convenciones.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, la profesora de Artes Plásticas Sandra Gularte y el licenciado en Artes Plásticas Germán Caporale realizaron la presentación de la obra que realizarán a partir de hoy y hasta el día domingo en la pared del hall de acceso al Centro de Convenciones y Eventos del Parque del Conocimiento. “Esta obra implica una apertura de la provincia a ser protagonista de una experiencia de vanguardia dentro del arte experimental, y nos permitirá ingrear con más fuerza dentro de las corrientes del arte contemporáneo”, expresó Gularte, muy reconocida en el ambiente del muralismo. También explicó la diferencia entre el muralismo y el dibujo instalativo: “A pesar de que comparten un muro como soporte, aquí hablamos de dibujos que van desapareciendo, son transparentes y a la vez se van incorporando al muro, jugando con la doble idea de lo fugaz y lo permanente”, relató.



El profesor Germán Caporale, licenciado en Artes Plásticas oriundo de la provincia de Tucumán, a su vez expresó que “en realidad no existe una disciplina que se llame “dibujo instalativo”. Hoy en día las disciplinas van desapareciendo para convertirse una suerte de integración o hibridación que surge de la necesidad propia de expresión”. Ahondando en su plática, no dudó en explicar que “Podría llamarse de otra manera, y sólo espero que el día de mañana no exista una categoría que se llame Dibujo Instalativo, porque seguiríamos dividiendo, y lo que hace interesante a esto no es sólo el tema que se trata, sino cómo se lo trata”.



“No vengo a sacar ninguna esencia ni retratar o hacer un paisaje de Misiones, porque no lo conozco lo suficiente, pero si voy a tomar eso como una metáfora”, prosiguió. “No soy quién para decir cómo es la selva, pero sí pienso usarla como una metáfora. Sería una falta de respeto llegar y querer retratar algo que no conozco”.



Así, el “conflicto” entre lo permanente y lo fugaz se convirtió en el tema de debate de la presentación. A él se sumó Maggie Solari Quintana, Presidente del Parque del conocimiento, quien destacó que “Desde el Parque del Conocimiento siempre se intenta poner a disposición de la comunidad. Hay cosas que son para consumo de determinados sectores, como en este caso que está dirigido a gente dedicada al arte mayormente, y ese es nuestro objetivo y para eso está el Parque, para que los artistas se “adueñen” mostrando algo novedoso para nuestra provincia y podamos tener esta pieza de arte recibiendo a todos los misioneros que visiten el Parque”.



A su vez invitó a la comunidad en general y a los artistas en particular a que se acerquen durante estos tres días que durará la labor para que interactúen con los artistas.



Charlando con los artistas

Mañana sábado de 17 a 19 se brindará una charla sobre “la obra de arte en la era de la reproductividad técnica y una re-lectura desde el arte contemporáneo”. La instalación como modo de producción paradigmática en el arte contemporáneo. (La instalación como heredera de la pintura).



La charla que se propone como parte de la actividad versará sobre la instalación como modo de producción paradigmática en el arte contemporáneo. El enfoque toma en cuenta los planteos de Walter Benjamin (en la fundación del concepto de aura), Boris Groys (retomando la idea de Benjamin con la definición de relocalización) e Ilya Kabakov (la instalación como heredera de la pintura).





Germán Caporale: Licenciado en Artes Plásticas, Especialidad Pintura, otorgado por la Universidad Nacional de Tucumán – Facultad de Artes, 1991. Docente en la Escuela de Artes Visuales Regina Pacis, artista visual perteneciente al grupo Oficina Proyectista. Hasta el año 2000, se aboca al dibujo y la pintura. A partir de entonces, utiliza otros lenguajes, como la instalación, la performance y el video.

http://germancaporale.com.ar/



Sandra Gularte: Prof. en Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Comunicación Visual- Inst. Sup. Antonio Ruiz de Montoya-I.S.A.R.M.-Nació en Saldán, Córdoba- a los dos años fue a vivir a Rosario hasta los 18 años, actualmente vive en Posadas- Misiones- Argentina. Ha participado en la creación del grupo colectivo femenino de arte público: Pie Elefante, Muralismo: integrado por Sofía D Amoriza, Marina Monferran. Ha realizado exposiciones de arte en: Posadas, Iguazú (Misiones), Buenos Aires, São Paulo (Brasil), Paris (Francia), Praga (República Checa).