Pobreza e Indigencia: descendieron en el cuatro trimestre del 2016, pero aumentaron respecto del 2015

El índice de Pobreza Multicausal o Multidimensional en Hogares en el cuarto trimestre de 2016 en el Aglomerado Posadas, fue del 34,3%. El índice de Indigencia en Hogares fue del 19,2%.

En el último informe de pobreza e indigencia multidimensional, al tercer trimestre de 2016, los valores ascendían al 35,0% y 26,8% respectivamente. Al cuarto trimestre de 2016 en el Aglomerado Posadas, la cantidad de hogares pobres asciende a 36.594, en tanto que la cantidad de hogares indigentes asciende a 20.484.



Es decir, respecto al tercer trimestre de 2016, se redujo en 746 la cantidad de hogares pobres (que pasaron a conformar “hogares no pobres”), y en 8.108 hogares indigentes que pasaron a conformar el segmento de población “hogares pobres no indigentes”



Al comparar el cuarto trimestre de 2016, con respecto al cuarto trimestre de 2015, la pobreza multidimensional se incrementó en 2,1 puntos porcentuales, que significa 2.241 nuevos hogares pobres (que provenían de “hogares no pobres”). Con respecto a la indigencia en dicho período, la misma decreció 3,9 puntos porcentuales, es decir, 4.161 hogares indigentes pasaron a conformar el segmento de “hogares pobres no indigentes”



El Índice de Pobreza e Indigencia Multidimensional se refiere a una estructura metodológica que busca dar respuesta a un problema a partir de la identificación de un conjunto de causas posibles que lo generan. El mismo surge del promedio ponderado de tres métodos:



• Método Indirecto Absoluto (MIA)

• Método Indirecto Relativo (MIR)

• Método Directo de Satisfacción de Necesidades Básicas(MDS)



La ponderación de esta tasa de pobreza e indigencia multicausal fue la siguiente: 25% de MIA, 25% MIR y 50% MDS. Bajo rigurosidad metodológica, por la naturaleza de la metodología utilizada y la disponibilidad de los datos, sólo es posible calcular la tasa de pobreza e indigencia a nivel hogares, y con una periodicidad trimestral, según la disponibilidad de la publicación de los microdatos de la EPH, por parte del Indec.

1 Según el INDEC, el universo estimado de hogares para el cuarto trimestre de 2014 (último dato disponible) para el Aglomerado Posadas es de 106.687 (en el Censo 2010, la cantidad de hogares era de 93.120).



Método Indirecto Absoluto (MIA)

Es un método indirecto y unidimensional que se aplica comparando los ingresos de los hogares declarados con los ingresos declarados como umbrales, es decir, un hogar es considerado pobre si sus ingresos (suma de los ingresos de las personas que componen el grupo familiar), resulta menor que la “línea de pobreza”.

El criterio que se adopta en las metodologías que siguen este enfoque es considerar una estructura de consumo (canasta básica total), que no varía a través del tiempo, y que surge de un “grupo de referencia” constituidos por hogares. El objetivo de este método de Línea de Pobreza es medir los recursos que posee un hogar y compararlos con los requerimientos de recursos para satisfacer las necesidades básicas de una familia tipo, que en este caso es de dos adultos y dos niños.



Concretamente, el método para la determinación de la pobreza en hogares en este caso consistió en identificar la distribución acumulada porcentual de hogares que poseen un monto total de ingreso familiar percibido en el mes igual o menor al valor de la canasta básica total (CBT)3, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)-INDEC correspondiente al aglomerado Posadas. Para la determinación de la indigencia, se realizó de manera similar pero con la canasta básica alimentaria (CBA) como patrón de referencia. Cabe aclarar que debido a que los datos de la EPH son de periodicidad trimestral, se ha realizado un promedio por trimestre de los valores de la canasta básica alimentaria y total. Dichos valores pertenecen a la nueva canasta construida por el IPEC, con mayor representatividad conceptual y metodológica. El valor de la CBA y de la CBT para el cuarto trimestre de 2016 fue de $6.091,01 y $15.617,98, respectivamente



Método Indirecto Relativo (MIR)

Consiste en un método que no mide la capacidad de consumo de las familias mediante los gastos, sino bajo sus niveles de ingresos. El cálculo parte de tomar la “mediana” del ingreso total familiar per cápita (Meipcf).

El concepto de mediana es el valor equidistante entre los dos extremos de los ingresos informados por la EPH del INDEC. Este método es utilizado actualmente por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.



El concepto de indigencia, se asocia con la de “carencia severa”, que surge de dividir el ingreso total de cada hogar por el total de miembros relevados en la EPH (que en este caso, es de 4 miembros por hogar: dos adultos mayores). Dicha carencia severa es asimilable a las necesidades básicas alimentarias, pero desde miembros: esposo (35 años), esposa (31 años), hijo (5 años) e hija (8 años). Una perspectiva relativa y no absoluta. La primera persona del hogar que posea el 25% o menos de la mediana del ingreso per cápita familiar es considerada indigente. Para cada persona extra del hogar se suma marginalmente el 0,74 del 25% de la Meipcf.



El concepto de pobreza, se asocia con la de “carencia”, que surge de dividir el ingreso total de cada hogar por el total de miembros relevados en la EPH (que en este caso, es de cuatro miembros por hogar).



Dicha carencia es asimilable a las necesidades básicas alimentarias y las no alimentarias, pero desde una perspectiva relativa y no absoluta. La primera persona del hogar que posea el 75% o menos de la mediana del ingreso per cápita familiar es considerada pobre. Esta medida incorpora un parámetro de costos fijos del 50% de la Meipcf y un aporte extra por cada persona extra del hogar: 0,74 del 25% de la Meipcf.



Para un hogar compuesto por cuatro personas, el umbral de carencia severa (indigencia) y de carencia (pobreza) fue de $4.010,78 y de $9.267,13, para el cuarto trimestre de 2016.



Método Directo de Satisfacción de Necesidades Básicas (MDS)



Para identificar a los hogares pobres e indigentes, se contabiliza el número de los mismos que no satisfacen un umbral determinado, es decir, a los hogares que tienen carencias o privaciones referentes a vivienda, infraestructura básica y condiciones de vida. También se han utilizado variables que sirven de identificación a los hogares pobres, como ser la presencia de menores de 10 años ayudando con dinero al hogar trabajando o pidiendo.

Debido al enfoque denominado “unión”, este método directo de satisfacción de necesidades básicas incluye a cualquier hogar relevado por la EPH del Aglomerado Posadas que cumpla con al menos uno de los indicadores siguientes. La tasa de hogares que no satisfacen un umbral determinado al cuarto trimestre de 2016 asciende a 23,0%.



Umbrales

1 Los pisos interiores son principalmente de ladrillo suelto/tierra

2 La cubierta exterior del techo es de chapa de cartón/caña/tabla/paja con barro/paja sola

3 El techo no tiene cielorraso/revestimiento interior

4 Tiene agua fuera del terreno

5 El agua es de perforación con bomba manual

6 No tiene baño/letrina

7 El baño o letrina está fuera del terreno

8 El baño tiene letrina (sin arrastre de agua)

9 El desagüe del baño es a hoyo/excavación en la tierra

10 La vivienda está ubicada cerca de basurales (tres cuadras o menos)

11 La vivienda está ubicada en zona inundable (en los últimos doce meses)

12 La vivienda está ubicada en villa de emergencia

13 El combustible utilizado para cocinar es de kerosene/leña/carbón

14 • El baño (tenencia y uso) es compartido con otros hogares de la misma vivienda

• El baño (tenencia y uso) es compartido con otras viviendas

• La vivienda no tiene baño

15 Existe hacinamiento si el cociente entre la cantidad de miembros del hogar y las

habitaciones para dormir es mayor a dos.

16 El hogar tiene menores de 10 años que ayudan con dinero trabajando

17 El hogar tiene menores de 10 años ayudan con algún dinero pidiendo

Una vez calculadas las tasas porcentuales según los tres métodos expuestos otrora brevemente, se calculó la tasa media ponderada, entendiendo a ésta como resultado de la multiplicación de cada una de las tasas calculadas por los tres métodos por sus pesos respectivos (ponderación del 25% de MIA, 25% de MIR y 50% de MDS) para luego sumarlos, y dicho resultado, dividirlo por la suma de los pesos o ponderaciones.



Notas Aclaratorias Metodológicas

• El Índice de Pobreza e Indigencia Multicausal o Multidimensional (IPIM), calculado por el IPEC, corresponde a los hogares radicados en el Aglomerado Posadas a partir del relevamiento de periodicidad trimestral de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de una muestra de 467 hogares y 1.483 personas.



• Con el IPIM no es posible extrapolar e inferir la cifra obtenida para el Aglomerado Posadas a toda la Provincia de Misiones. Esto quiere decir que no se puede extrapolar una cifra de una realidad local urbana a la totalidad de la provincia.



• Con los datos de este índice, tampoco es posible inferir la cantidad de personas pobres e indigentes, ya que la unidad de análisis del índice multidimensional es el hogar. Esto quiere decir que el 34.3% de los hogares del Aglomerado Posadas son pobres y el 19,2% son indigentes.



• Según el Indec, el universo estimado de hogares para el cuarto trimestre de 2014 (último dato disponible) para el Aglomerado Posadas es de 106.687 (en el Censo 2010, la cantidad de hogares era de 93.120). Mediante la aplicación del IPIM, la cantidad de hogares pobres asciende a 36.594, en tanto que la cantidad de hogares indigentes asciende a 20.484.



• El Índice de Pobreza e Indigencia Multicausal o Multidimensional surge del promedio ponderado de tres métodos: el Método indirecto absoluto (MIA), el Método indirecto relativo (MIR), y el método directo de satisfacción de necesidades básicas (MDS). La ponderación de esta tasa de pobreza multicausal fue la siguiente: 25% de MIA, 25% MIR y 50% MDS.



• Cada uno de los métodos componentes utilizados del IPIM son explicados, tanto en su abordaje teórico (señalando ventajas y desventajas) como en su metodología de cálculo, en el documento metodológico disponible en el sitio web del IPEC.



 En el presente comunicado, se actualizó la canasta básica alimentaria y total (CBA y CBT), con una mayor muestra de variedades y precios, y una ampliación conceptual y metodológica de la misma.

 Para la elaboración de la CBA se siguieron los siguientes tres pasos generales:

 1) Se determinaron los requerimientos energéticos para diferentes grupos etarios y las recomendaciones de nutrientes. Se seleccionó una unidad consumidora equivalente y se diseñó una tabla de equivalencias entre cada grupo etario y la unidad consumidora.

 2) Se establecieron metas calóricas a cubrir por grupo de alimentos tomando como referencia el patrón de consumo observado en la población de referencia, pero ajustando las calorías de cada grupo según las cantidades recomendadas para el hombre adulto por las Guías Alimentarias para la Población Argentina.

 3) Se seleccionaron los alimentos que compondrían la CBA, se establecieron las cantidades combinando criterios normativos con consideraciones económicas



 Posteriormente, al multiplicar las cantidades mensuales por los precios (promedios) relevados por el IPEC de cada uno de los productos seleccionados de la CBA, se determina el valor o monto de cada uno de ellos. Luego, se realiza la sumatoria de dichos valores, y se determina la CBA por adulto equivalente.

 Para calcular la Canasta Básica Total (CBT) se consideran los bienes y servicios no alimentarios, expandiendo la CBA a través de la inversa del “Coeficiente de Engel” (CdE), definido, este último,como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales.



 Los valores de la CBT y CBA utilizado en este método es el representativo para una familia compuesta por cuatro miembros: esposo (35 años), esposa (31 años), hijo (5 años) e hija (8 años).

 El valor de la CBA y de la CBT para el cuarto trimestre de 2016 fue de $6.091,01 y $15.617,98, respectivamente

• El IPIM es un índice superador de los métodos tradicionales unidimensionales utilizado anteriormente por el Indec. El Índice de Pobreza Multidimensional parte de un enfoque integral basado en la concepción del Premio Nobel en Economía, Dr. Amartya Sen, quien orienta su mirada sobre la pobreza desde un enfoque del desarrollo y como un incremento de las libertades, asociando la pobreza con la privación de capacidades básicas. En este sentido, sería la facultad de concretar acciones lo que determina el nivel de vida, y no los objetos, ni sus características, ni su utilidad. A partir de entonces, se comienza a percibir la pobreza en sus múltiples dimensiones, y cuyo significado más amplio está relacionado con las condiciones de vida que quebrantan la dignidad de las personas, restringen sus derechos y libertades fundamentales, disuaden la satisfacción de sus necesidades básicas e impiden su plena integración social.



• Aun cuando existe una gran pluralidad de aproximaciones teóricas para reconocer qué hace pobre a un individuo, hay un acuerdo cada vez más amplio sobre la naturaleza multidimensional de este concepto, el cual afirma que los elementos que toda persona precisa para tomar una decisión de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus alternativas vitales, no pueden ser reducidos a una sola de las características o dimensiones de su existencia. La pobreza se exterioriza como un bajo nivel de logro en una o más dimensiones; cuanto mayor sea la privación del hogar, más susceptible o vulnerable de ser considerado pobre. No obstante, aunque esta perspectiva posibilita contextualizar las personas, esta forma de clasificar la pobreza enfrenta una disyuntiva a la hora de establecer cuáles y cuántas dimensiones evaluar, qué ponderaciones asignar y el inconveniente que representa la ausencia de datos, también conocida como “dimensiones perdidas”. Para medir esta concepción integradora de pobreza, es que surgeel índice de pobreza multidimensional o multicausal.



• En la literatura académica existe una multiplicidad de enfoques y abordajes con el objetivo concreto de pretender comprender lo que implica ser pobre, para evitar la subestimación y/o sobreestimación en el recuento de los mismos. La “multidimensionalidad” de la pobreza ha alcanzado un profundo reconocimiento, pues se divisa una inquietud en adoptar metodologías con posibilidad de diferenciar tópicos de índole social o nuevas dimensiones humanas.



• Con la metodología propuesta por el IPEC, el criterio de considerar ponderaciones de tres métodos diferentes se basa en que, bajo la perspectiva y enfoque multicausal y multidimensional de la pobreza e indigencia, no permite excluir a las unidades de análisis (es decir, los hogares) que no alcanzan los umbrales fijados por este método, incluyendo la dinámica propia del mercado, como asimismo los efectos de las políticas públicas de un Estado activo y protagonista.



GRAFICO

Se observa el gráfico de evolución de la tasa de pobreza e indigencia para el período 2003-2016 en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)-INDEC, y a partir de la metodología propia del IPEC, que utiliza tres submétodos de medición estadística de la pobreza e indigencia, para confluir en el aspecto multidimensional o multicausal de las mismas.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH-IPEC-INDEC. En color verde, la pobreza multicausal, y en color rojo, la indigencia multicausal.

*La nueva gestión del INDEC a partir de la emergencia estadística considera que los datos posteriores al primer trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2015, deben ser consideradas con reservas.