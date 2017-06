"Somos una ciudad modelo en el país con nueve Centros de mediaciones barriales”, dijo Losada 

El intendente de Posadas, Joaquín Losada, presentó en la mañana de este viernes, en el Edificio de la Costa, el programa Acercar, destinado a líderes sociales y comunitarios con el objetivo que adquieran las herramientas básicas para intervenir en las situaciones de conflicto que se presentan en sus ámbitos laborales. Las jornadas se realizarán el 2 y 3 de junio, de 9 a 19, y el 7 y 8 de julio, de 8 a 13, y están orientadas a brindar herramientas a los referentes comunitarios para la prevención y resolución de conflictos vecinales a través de mecanismos sencillos, ágiles y gratuitos con el fin de acercar a las partes en conflicto.

"Somos una ciudad modelo en el país con nueve Centros de mediaciones barriales. Estamos convencidos que una sociedad mejor se construye desde el diálogo", expresó el intendente capitalino.

El plan de mediación funciona en nueve delegaciones municipales ubicadas en puntos estratégicos de la capital misionera, donde se brinda asesoramiento a través de mecanismos sencillos y gratuitos con el fin de acercar a las partes.

Carlos Quintana, responsable del área de Mediación de la municipalidad, dijo que “no me imagino una tarea de mediación comunitaria barrial que no sea en el campo, que no sea en el barrio. Sin los delegados nuestro trabajo no tiene el mismo alcance. A través de ellos nuestros equipos están dos veces a la semana en cada uno de los nueve centros de integración territorial”, manifestó el funcionario.

¿Que es Acercar?

El Programa Acercar es una herramienta más de las pensadas por el municipio a través de la la Dirección General de Métodos Participativos y de Resolución de Conflictos que persigue fortalecer la convivencia barrial y promover la cultura del diálogo.

Mediante esta formación se pretende brindar herramientas a los referentes comunitarios para la prevención y resolución de conflictos vecinales a través de mecanismos sencillos, ágiles y gratuitos con el fin de acercar a las partes en conflicto.

La idea es que mediante esta capacitación, los líderes comunitarios -presidentes de comisiones vecinales, organizaciones barriales, comedores comunitarios, etc,- puedan realizar una contención primaria del conflicto y/o derivar los mismos a los Centros de Integración Territorial donde se encuentras los Centros de Mediación y Acceso a la Justicia coordinados por esta Dirección.

Con este nuevo Programa se hace foco en la inclusión social a partir del empoderamiento de la comunidad, para que sean los propios referentes barriales y vecinos quienes encuentren vías pacíficas para la resolución de sus problemáticas. A la vez, se logra que estas herramientas y métodos sean asimilados en las comunidades y barrios con la potencialidad de replicarse y multiplicarse.