Por la deuda de unos 60 millones de pesos del Pami, se resiente la prestación en el sistema sanitario provincial

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados mantiene al día de hoy una deuda con el Estado provincial que supera los 58 millones de pesos por la prestación que realiza los distintos efectores en diferentes localidades. El monto fue reconocido por la delegación local del Pami y ratificado por las autoridades de Salud Pública. Al Parque de la Salud le debe 27 millones de pesos, cifra que excluye a las facturas emitidas de febrero, marzo, abril y mayo. Facturado directo a Buenos Aires son 10.153.574,80 de pesos y convenio con Posadas 2.557.445,10 pesos lo que totaliza 12.711.019,90 de pesos. El último pago registrado fue en octubre 2016, según indicaron. Desgranando, por prestaciones en Hospitales de Eldorado, 8.431.108 pesos; Oberá, 10.153.574 peso y Puerto Iguazú 405.000 pesos. La deuda aumenta día a día.

En tanto, del convenio Salud Pública de hospitales más pequeños: 4.600.000 de pesos. El total llega a los 23.589.682 de pesos.

Son más de 50 millones de pesos sin las últimas facturas.

Por su parte, el director del Samic Alem, Matías Sebely, dijo a que el hospital cuenta con 96 camas mientras que la plaza privada solamente tiene 26. "Por lo cual el sistema público es el que abarca la mayor cantidad de internaciones del Pami. Ni hablar de lo que es la parte de las ambulancias que no tiene un sistema privado y las absorbe también el nosocomio", comentó.

Al día de hoy al Samic de Leandro N. Alem el Pami le debe casi 2,5 millones de pesos. "El Estado provincial está subsidiando al Instituto en las prestaciones, a nosotros desde hace seis meses que no nos abonan las prestaciones", precisó.

Sebely sostuvo que se está resintiendo la prestación del efector. "Se nos está dificultando la reposición de los medicamentos, además de la prestación en general. Podemos atender a los afiliados del Pami pero debemos recuperar", apuntó.

"Necesitamos cobrar la deuda"



Para el Director del nosocomio, "no es justo que tengamos ocupado el cien por ciento de nuestras ambulancias destinado al servicio de Pami, cuando éste tiene un convenio para realizar que no lo realiza porque tampoco le paga".

"No es justo que el sistema de salud pública de Misiones termine financiando a una obra social tan grande y que tiene los recursos, como es el Pami", insistió.

Señaló, además, que hay mecanismos para cobro pero tienen el problema que la obra social nacional no le paga lo que les debe. "La red sanitaria tiene 45 hospitales. No dejaron de dar servicio. Pero tenemos que comprar medicamentos, placas radiográficas, los recursos cada vez son más escasos en lo que tiene que ver con la recuperación de las obras sociales. Al Hospital de Alem nos representa el 75 por ciento del ingreso, que hace seis meses no los tenemos", puntualizó Sebely.

Según indicó, hace seis meses el Pami no le paga "absolutamente nada" a los Hospitales de Misiones. "Hay que rever esta situación", enfatizó.

"Se nos va a ser cada vez más cuesta arriba" atender a los pacientes, advirtió el Director del Samic Alem.