Analistas privados suben la previsión de inflación anual al 21,6% y reducen la de crecimiento

Los analistas privados que elaboran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que coordina el Banco Central (BCRA) revisaron al alza la proyección de la inflación para todo 2017, desde el 21% de abril al 21,6% en su informe de mayo, en tanto que redujeron la previsión de crecimiento económico del 2,7% de abril al 2,6% del mes pasado.

Asimismo, la inflación del nivel general del IPC-GBA esperada para los próximos 12 meses cayó del 17,9% estimado en abril al 17,4% en mayo, mientras que el aumento del PBI para el segundo trimestre de este año se elevó a 1,4%.

Las proyecciones de los analistas indican que la tasa mensual de inflación minorista medida a través del IPC-GBA sería de 1,5% en junio y disminuiría a 1,4% en julio y hasta 1,3% entre agosto y octubre. En tanto, se espera que la inflación de noviembre sea 1,4% mensual.

Implícitamente, la inflación esperada para el segundo semestre sería de 1,3% mensual en promedio, por debajo del 2,0% promedio de la primera mitad del corriente año y del 1,4% promedio.

El actual relevamiento confirmó la proyección de variaciones mensuales del IPC-GBA núcleo de 1,3% en promedio para los próximos 6 meses (por debajo de los valores registrados en promedio desde que se publica el índice).

Para noviembre, la inflación núcleo descendería a un valor de 1,2% mensual, e implícitamente los participantes esperan un descenso hasta 1,0% para diciembre.

En lo que hace a la tasa de interés, el REM de mayo cree que el valor que adoptará la tasa de política monetaria (centro del corredor de tasas en pesos de las operaciones de pase a 7 días) se elevó respecto del relevamiento anterior por quinta vez consecutiva.

Para junio de 2017 la tasa esperada se ubicó en 25,75%, 0,45 p.p. por encima del valor esperado un mes atrás para el mismo período.

Es decir que los participantes del REM esperan que la tasa de política monetaria se reduzca durante junio respecto de los valores de mayo (26,25%).

Se pronostica una disminución gradual —a medida que se avance en el camino de la desinflación—hasta un valor de 22,00% para fin de año (0,50 p.p. por encima de lo previsto en el relevamiento de abril).

Los pronósticos del nivel de tipo de cambio nominal ($/US$) promedio esperado para los próximos seis meses de 2017 se ubican entre $/US$ 16,1 y $/US$ 17,4, con modificaciones al alza respecto del relevamiento anterior.

A fines de 2017, el nivel del tipo de cambio nominal alcanzaría $/US$ 17,7 (11,8% i.a.), por encima del pronóstico previo. En tanto, la proyección para diciembre de 2018 se elevó a $/US$ 20,1 (13,6% i.a.).

Por último, los participantes del REM estiman que durante el año 2017 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será de 2,6%.

Este pronóstico se redujo por tercera vez consecutiva. Los analistas del mercado proyectan tasas de crecimiento del PIB de 3,0% para 2018 y de 3,2% para 2019 (luego de una corrección de -0,2 p.p. en relación a lo previsto en el relevamiento. (Télam)