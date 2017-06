Fútbol: empate de Crucero en el debut de Lippi como local

Crucero del Norte igualó sin goles ante All Boys en el debut de su entrenador Sergio Lippi dirigiéndolo como local. El partido, disputado en un campo de juego muy pesado debido a la lluvia, fue apenas discreto. El próximo rival del “Colectivero” será Ferro.

No llegaban de buena forma y en este partido justificaron y demostraron que ambas realidades son negativas. Tanto Crucero como All Boys no encuentran su mejor nivel y terminaron 0-0 en un partido discreto que recién mostró situaciones de gol sobre el final.

En un PT aburrido, el local manejó la pelota pero sin proyección por las bandas ni alguna sorpresa que rompiera líneas. Así fueron los primeros 45 minutos: desdibujados, opacos y mal jugados por los dos conjuntos.

El complemento no cambió demasiado, aunque esta vez presentó ocasiones de gol en ambos arcos. Primero la tuvo Crucero pero las más claras estuvieron en los pies del ingresado Juan Manuel Vázquez, quien entró tan sólo 10 minutos en el Albo y tuvo la llave de gol. Sin embargo, no encontró la cerradura y el palo le negó el grito a All Boys, que no levanta cabeza y cada día está más complicado.

Con este empate, Crucero salió del último puesto de la tabla (relegando a Atlético Paraná), mientras que los de Floresta suman tres sin ganar y comienzan nuevamente a mirar de reojo la zona del descenso.

Síntesis:

CRUCERO (0): Ignacio Arce; Alejandro Pérez, Delio Ojeda, Federico Domínguez y Rodrigo Lechner; Nicolás Castro, Christian Britos, José Vera y Enzo Bruno; Lucas Vera Piris y Mauro Siergiejuk. DT: Sergio Lippi.

ALL BOYS (0): Nahuel Losada; Emilio Porro, Pablo Frontini, Emir Faccioli y Gastón García; Darío Stefanatto, Hugo Soria, Franco Piergiácomi y Cristian Canuhé; Guido Dal Casón y Nelson Da Silva. DT: José Romero.

CAMBIOS: PT 22m David Vattimos X Enzo Bruno (C). ST 17m Maximiliano Salas X Guido Dal Casón (A), 19m Leandro Fernández X Mauro Siergiejuk (C), 27m Matías Sandoval X Franco Piergiácomi (A), 30m Pedro Britez X Lucas Vera Piris (C) y 35m Juan Manuel Vázquez X Nelson Da Silva (A).

AMONESTADOS: Emilio Porro, Darío Stefanatto, Franco Piergiácomi y Gastón García (A).

CANCHA: Crucero del Norte. ARBITRO: Gerardo Méndez.